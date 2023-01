Ferie zimowe 2023. Stacje narciarskie w Zieleńcu i Czarnej Górze. Ile kosztują karnety i parkingi? Gdzie warto zjeść?

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe 2023. Dla miłośników biegłego szaleństwa to ostatni dzwonek, by zaplanować wyjazd i wypoczynek. Szczególne miejsce na mapie zimowych atrakcji Dolnego Śląska z pewnością zajmują ośrodki narciarskie w Zieleńcu i Czarnej Górze. Sprawdziliśmy, ile kosztują tu karnety, parkingi, a także gdzie się wybrać, aby smacznie zjeść.

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2023 r.?

Ferie zimowe w Zieleńcu

Zieleniec to część miasta Duszniki-Zdrój. Znajduje się w Górach Orlickich na wysokości 800–960 m n.p.m. Panuje tu podobny do alpejskiego, mikroklimat, a stacja narciarska jest z jedną z najpopularniejszych w Polsce. Do dyspozycji entuzjastów białego szaleństwa jest tu ponad 23 kilometry zróżnicowanych tras. Najdłuższa z nich ma 2800 metrów długości.

Mapa dojazdu do Zieleńca

Wyciągi narciarskie w Zieleńcu

Zieleniec ma bogatą infrastrukturę. Znajdziemy tu 30 kolei i wyciągów narciarskich, w tym aż 7 nowoczesnych kanap oraz trasy o różnym stopniu trudności, od łatwych przez średnie po trudną, czarną trasę. Co ważne, posiadają one sztuczne oświetlenie, dzięki czemu szusowanie może odbywać się do wieczora. Obecnie jeździć można do godz. 20.00. W Zieleńcu znajdują się następujące wyciągi: