Ferie zimowe 2023 na ziemi kłodzkiej. Atrakcje dla dzieci w pogodę i niepogodę. TOP 13

Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju

Kudowskie Muzeum Zabawek-cennik zwiedzania i godziny otwarcia

W styczniu Muzeum Zabawek czynne jest codziennie w godzinach 10.00 - 17.00. Ponadto w dniach: 19, 20, 21 oraz 27, 28, 29 stycznia o godz. 12.00 i 15.00 dla gości indywidualnych organizowane są

od 9:00 do 18:00 (maj – sierpień)

od 10:00 do 18:00 (wrzesień)

od 10:00 do 17:00 (październik – kwiecień)

normalny: 21 zł

ulgowy: 17 zł

dzieci poniżej 4 lat wstęp bezpłatny

Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju - mapa

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Dusznickie Muzeum Papiernictwa-kontakt i cennik zwiedzania

:

listopad-kwiecień

wt.- niedz. 9.00-15.00,

wt.- niedz. 9.00-15.00, maj-sierpień:

pn.- sob. 9:00-18:00,

niedz. 9:00-16:00

pn.- sob. 9:00-18:00, niedz. 9:00-16:00 wrzesień-październik:

pn.- sob. 9:00-17:00,

niedz. 9:00-16:00

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem/audioprzewodnikiem po ścieżce „Z papierem przez dwa tysiąclecia” + samodzielne zwiedzanie trasy „Sztuka i pieniądze”:

bilet normalny 27 zł

bilet ulgowy (uczniowie, studenci, nauczyciele, emeryci i renciści) 22 zł

bilet normalny 27 zł bilet ulgowy (uczniowie, studenci, nauczyciele, emeryci i renciści) 22 zł Warsztaty czerpania papieru

bilet normalny 21 zł

bilet normalny 21 zł Bilet rodzinny: 2 + 1 (dwie osoby dorosłe + dziecko) - 70,00 zł

Za każde kolejne dziecko + 15,00 zł

Bilet rodzinny przysługuje maksymalnie 2 osobom dorosłym (rodzicom, opiekunom prawnym) z dziećmi w wieku od 7 do 18 lat. Należy pamiętać, iż na zakup biletu rodzinnego nie przysługuje ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny (ulgi nie mogą się kumulować).

Muzeum Papiernictwa - mapa

Ogród Bajek w Międzygórzu

Godziny otwarcia i bilety wstępu do Ogrodu Bajek

październik – kwiecień w godz.: 10:00 - 16:00;

maj - czerwiec w godz. 10:00- 16:00 w soboty i niedziele w godz. 10:00-17:30

lipiec - sierpień w godz. 10:00 - 17:30

wrzesień w godz. 10:00- 16:00 w soboty i niedziele w godz. 10:00-17:30

Ostatni wstęp 15 minut przed zamknięciem Ogrodu

Bilet ulgowy - 10 ZŁ (dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia)

Bilet normalny - 13 ZŁ

Dzieci do 2 lat bezpłatnie

Ogód Bajek w Międzygórzu - mapa

Twierdza Kłodzko - zwiedzanie

Twierdza w Kłodzku - mapa i parkingi

Twierdza Kłodzko mapa

Cennik i czas zwiedzania Twierdzy w Kłodzku

BILET NORMALNY: 35 zł od osoby

BILET ULGOWY: 28 zł od osoby

Czas zwiedzania: ok. 1 h 15 min

BILET NORMALNY: 35 zł od osoby

BILET ULGOWY: 28 zł od osoby

Czas zwiedzania: ok. 1 h

BILET NORMALNY: 55 zł od osoby

BILET ULGOWY: 45 zł od osoby

Czas zwiedzania: ok. 2 h 15 min.

BILET NORMALNY: 60 zł od osoby

indywidualnie lub grupowo (minimum 25 osób do realizacji usługi)

Czas trwania: 1 h 20 min.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jaskinia Niedziedzia - zwiedzanie w praktyce

Jaskinia Niedźwiedzia-cennik 2023 r.

bilet normalny 55 zł

bilet ulgowy 40 zł

Za fotografowanie i filmowanie dodatkowa opłata 15 zł

Trasa ekstermalna W Starych Dolnych Partiach Jaskini 250 zł/ osoba

Jak dojechać do Jaskini Niedźwiedziej i gdzie zaparkować?

Mapa Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Ścianka wspoonaczkowa - Hold School Climbing w Kłodzku

Ścianka wspinaczkowa w Kłodzku - adres, godziny otwarcia i cennik

bilet normalny 30 z

bilet ulgowy (studenci i uczniowie) 25 zł

Od poniedziałku do piątaku w godz. 10.00-14.00 w ramach promocyjnego „Happy Hour” wejście kosztuje 25 zł

Poniedziałek-Piątek:12:00-22:00

Sobota: 10:00-20:00 Niedziela:12:00-19:00

Ścianka wspinaczkowa Hold School Climbing w Kłodzku

Sala zabaw Jaś w Kłodzku

Sala zabaw Jaś w Kłodzku - adres, cennik i godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek godz. 13.00 - 20.00

Sobota godz. 11.00-19.00

Niedziela godz. 13.00-19.00

Od poniedziałku do niedzieli za bilet całodniowy zapłacimy 35 zł,

za poł godziny - 15 zł,

za godzinę 20 zł

Sala zabaw Jaś w Kłodzku

Bajkolandia w Nowej Rudzie - godziny otwarcia

poniedziałek 12:00–20:00

wtorek 12:00–20:00

środa 12:00–20:00

czwartek 12:00–20:00

piątek 12:00–20:00

sobota 10:00–20:00

niedziela 10:00–20:00

Sala zabaw w Nowej Rudzie - cennik

Bilet jednogodzinny 18 zł

Bilet całodniowy (z jednym wejściem) 30 zł

Bilet jednogodzinny 20 zł

Bilet całodniowy 40 zł

Bajkolandia - adres, mapa

Bajklandia w Nowej Rudzie mapa

CAPITALNA ZABAWA w Kudowie-Zdroju - mapa

CAPITALNA ZABAWA w Kudowie-Zdroju - cennik, godziny otwarcia

poniedziałek 12:00 - 19:00

wtorek 12:00 - 19:00

środa 00:00 - 19:00

czwartek 12:00 - 19:00

Piątek 12:00 - 20:00

sobota 10:00 - 20:00

niedziela 10:00 - 20:00

CAPITALNA ZABAWA w Kudowie-Zdroju mapa

Park Trampolin Jump World Kłodzku - adres, cennik, godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 14:00-21:00

sobota - niedziela 10:00 - 21:00

Jump Word w Kłodzku mapa

Spacery z alpakami i mini- zoo w Konradowie

Alpaka Konradów mapa

Alpakowa Kotlina w Kamieńcu

Alpakowa Kotlina w Kamieńcu mapa

Papugarnia w Kłodzku

poniedziałek zamknięte

wtorek zamknięte

środa 11:00–17:00

czwartek 11:00–17:00

piątek 11:00–17:00

sobota 11:00–17:00

niedziela 11:00–17:00

Papugarnia Nicki&Koko w Kłodzku mapa

Główna trasa zwiedzania- góra część Twierdzy Kłodzko:Chodniki kotrminerskie — podziemny labirynt: ⁣Górna część i podziemny labirynt:Nocne zwiedzanie Twierdzy Kłodzko:Mogą wziąć nim wziąć udział dzieci powyżej 8 lat.Nazwa wzięła się od niedźwiedzia jaskiniowego, którego szczątków znaleziono tu szczególnie dużo. To jedna z najdłuższych i najgłębszych jaskiń w Polsce. Znajduje się w gminie Stronie Śląskie i położona jest w Masywie Śnieżnika, w dolinie Kleśnicy. Dla ruchu turystycznego otwarto ją w 1983 roku, a długość sal i korytarzy wynosi ponad 5 km. Jej głębokość to ponad 100 m.Jaskinia Niedźwiedzia to rezerwat przyrody. Wycieczkę w to miejsce musisz zatem planować z wyprzedzeniem ze względu na dzienne limity wejść dla zwiedzających. Obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja lub zakup biletów on-line. Przy ich zakupie nie uwzględnia się jednak dzieci do lat 3. Należy jednak pamiętać, że jaskini nie można zwiedzać z wózkami ani nosidłami na plecach. Wyjątkiem są miękkie nosidła, które zakładane są na przód.Zwiedzanie Jaskini przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, którym przysługuje bilet ulgowy. Wybierając się w to miejsce, zadbaj o ciepły ubiór. Panuje tu wysoka wilgotność powietrza (ok.100%), a temperatura stała wynosi około 6° C.Jaskini w Kletnie nie odwiedzisz z psem. Zakaz wprowadzania dotyczy także innych zwierząt.Czas zwiedzania wynosi około 45 minut.Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy cennik. Tu ponownie przypominamy o konieczności wcześniejszej rezerwacji.Cennik:Miejsca parkingowe zarówno dla samochodów osobowych, jak i autokarów zlokalizowane są około 1 km poniżej jaskini. Opłata za parking jest jednorazowa i nie ma limitu czasowego. Za samochód osobowy zapłacimy 15 zł, bus - 20 zł, za autokar - 30 zł. Można zapłacić kartą. Spacer od parkingu do jaskini zajmie około pół godziny.Osoby niepełnosprawne mogą pozostawić pojazd na parkingu przy samej jaskini.W tym miejscu swoich sił może spróbować każdy. Hold School Climbing to miesjce zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Z myślą o najmłodszych powstała tu specjalna strefa "Playwalls", która gwarantuje świetną zabawę nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze ścianką. W Hold School Climbing w Kłodzku znajduje się także kawiarnia.Cennik (bez limitu czasu):Godziny otwarcia:To miejsce dla rodziców z dziećmi w wieku od 1 do 10 roku. Na najmłodszych czeka tu 140 m² powierzchni do zabawy. Sala, w której znajduje się m.in. małpi gj, trampolina, suchy basen z piłeczkami, a także tor przeszkód i zjeżdzalnie jest klimatyzowana, a w obikcie znajduje się również bufet.Godziny otwarcia:Cennik:Sala zabaw Jaś znajduje się przy ul. Połabskiej 1 w Kłodzku.W sali zabaw Bajkolandia znajdziemy małpi gaj, tor pontonowy, bajkowe miasteczko, zjeżdżalnię oraz trampoliny. Mieści się tu także kawiarenka.GODZINY OTWARCIA:Poniedziałek- czwarekPiątek- niedziela i świętaSala zabawBajkolandiaPiłsudskiego 2757-400 Nowa RudaWolny czas z dziećmi można również spędzić w sali zabaw Capitalna Zabawa w Kudowie-Zdroju. Znajduje się ona przy ul. Jana Matejki 1. Jest tu kilkadziesiąt atrakcji zawartych w 7-metrowej konstrukcji oraz kawiarnia.Od poniedziałku do czwartku za godzinę zabawy zapłacimy 20 zł/ os., 25 zł/os. za 2 godziny oraz 35 zł/os. za cały dzień. Od piątku do niedzieli i w święta za godzinę 25 zł, 2 godziny - 30 zł, cały dzień 40 zł.Godziny otwarcia:Wiele atrakcji wśród których znajdują się m.in. tor Ninja, strefa basketu, strefa Spidermana czy basen z gąbkami czeka także w Parku Trampolin Jump Word, który znajduje się przy ul. Zamiejskiej 29. Do parku mogą wejść dzieci od skończonego 3 roku życia. Bilet całodniowy kosztuje 70 zł, godzinny 32 zł.Godziny otwarcia:Park Trampolin Jump World Kłodzkuul. Zamiejska 29,57-300 KłodzkoNa spacery z alpakami można wybrać się do Konradowa w gminie Lądek-Zdrój. Tu znajduje się również mini-zoo m.in. z kucykami, kozami górskimi, kózkami miniaturkami, królikami i świnkami. Od października do kwietnia Alpaka Konradów czynna jest od 10.00 do 16.00. Od kwietnia do września od 10.00 do 19.00.Godzinny spacer z alpaką (karmienie, przytulanie, bezpośredni kontakt ze zwierzętami) kosztuje 200 zł (do 5 osób). Każda kolejna osoba to dopłata 30 zł.Na spacery zaprasza również Alpakowa Kotlina położona w malowniczej wsi Kamieniec koło Kłodzka. Tu cena dla dwóch osób za godzinny spacer, karmienie, przytulanie i zdjęcia, wynosi 150 zł. Cena powyżej dwóch a do pięciu osób 200 zł. Większa ilość osób dodatkowo płatna 40 zł/osoba. Płatność gotówką. Dzieci do 2 lat nie płacą. Konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu.Odwiedzający mogą po spacerze skorzystać z części rekreacyjnej, napić się kawki lub herbaty. Dostępny jest także plac zabaw.Nicki&Koko Papugarnia to kolejna propozycja, która pozwoli uatrakcyjnić wolny czas. Papugarnia znajduje się przy ul. Daszyńskiego 14 w Kłodzku i czynna jest od środy do niedzieli w godzinach od 11:00 do 17:00. Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 16 zł.Godziny otwarcia: