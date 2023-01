Ferie nad morzem: TOP 5 powodów, dla których warto zaplanować zimowy wypoczynek nad Bałtykiem. Jakie atrakcje czekają zimą nad morzem? Emil Hoff

Zimowy wypoczynek i zabawa to nie tylko góry. Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać się zimą, choćby w ferie 2023, także nad morze. Jakie atrakcje czekają na turystów nad Bałtykiem po sezonie, jak można wzmocnić zdrowie na Pomorzu zimą, co robić na plaży, kiedy jest mróz? Przedstawiamy TOP 5 powodów, dla których warto zaplanować zimowy urlop i ferie nad morzem. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Ferie 2023 lub zimowy urlop warto spędzić nad polskim morzem, i to nie tylko dlatego, że ceny są niższe niż latem, a już zwłaszcza niższe niż w popularnych górskich kurortach w szczycie sezonu zimowego. Nad morze zimą warto wybrać się z wielu powodów – wybraliśmy dla Was 5 najlepszych. W jaki sposób zimowy spacer po plaży może wzmocnić zdrowie, jakie atrakcje czekają na turystów na Pomorzu poza sezonem, gdzie nad Bałtykiem można pojeździć na nartach i o czym trzeba pamiętać, przygotowując się do ferii nad morzem zimą? Zapraszamy do naszego praktycznego informatora: TOP 5 powodów, dla których warto wybrać się nad morze zimą.