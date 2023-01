Ferie 2023: Turystyczne hity na zimowe wyjazdy. Nowy raport zdradza ulubione kierunki Polaków. Gdzie rodzina z dziećmi wypocznie najtaniej?

Nowy raport ujawnia, w których krajach Polacy zamierzają spędzić ferie 2023 i ile ich to będzie kosztować. Gdzie zaplanować wyjazd, by nie zrujnować budżetu? W którym kraju wypoczynek all inclusive jest najtańszy dla par i rodzin z dziećmi? Przedstawiamy wyniki nowego badania: Hity na ferie 2023, czyli ulubione kierunki Polaków i koszty zimowego wypoczynku.

Nowy raport ujawnia, gdzie Polacy polecą najchętniej na ferie 2023

Już wiadomo, do których krajów Polacy wybierają się najchętniej w ferie zimowe 2023. Nowa analiza rezerwacji dokonanych w biurach podróży w terminach od 16 stycznia do 28 lutego 2023, dokonana przez multiagenta Wakacje.pl, wskazuje najpopularniejsze kierunki zimowych wyjazdów. Poznaliśmy także średnie koszty wycieczek. Gdzie rodzina z dziećmi może wypocząć najtaniej, a gdzie najdrożej?

Poniżej znajdziecie szczegółowe wyniki nowego raportu turystycznego: Hity na ferie 2023. Ulubione kierunki Polaków i ceny wycieczek all inclusive w styczniu i lutym. Czytaj też: Ferie z dziećmi w Warszawie. Jak ciekawie spędzić czas z maluchem podczas zimowej przerwy od nauki?

TOP 10 krajów na ferie 2023. Te miejsca skradły serca polskich turystów

Do których krajów Polacy wybierają się najliczniej w ferie zimowe 2023? Oto 10 najczęściej wybieranych kierunków na wypoczynek w styczniu i lutym:

Egipt Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) Hiszpania Dominikana Tajlandia Malta Tanzania Meksyk Cypr Malediwy Egipt króluje wśród zimowych wyjazdów Polaków, choć nie jest już tak tani jak kiedyś. tomwyness, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne - Klienci najchętniej wybierają kierunki z gwarantowaną, dobrą pogodą – wyjaśnia Anna Podpora, ekspertka Wakacje.pl. – O tej porze roku na Malcie, Cyprze czy w Hiszpanii panuje wiosenna aura. Są to też kierunki względnie niedrogie, bo touroperatorzy często organizują wycieczki we współpracy z tanimi liniami lotniczymi.

Terminy wyjazdów na ferie rozkładają się po równo: 50,42% rezerwacji wykupiono na styczeń, 49,58% na luty. Polacy przeważnie planują pobyty trwające ok. 7 dni – tak robi ok. 62% klientów biur podróży. Prawie 21% decyduje się na dłuższe wyjazdy, od 8 do 14 dni, a 10,5% na wypoczynek trwający krócej niż tydzień.

Dominują oferty all inclusive, wybierane przez 57% klientów. To duży spadek w stosunku do sezonu letniego (83%). Możliwe, że zimą Polacy chętniej zwiedzają na własną rękę, korzystając z dobrej pogody, co skłania ich do organizowania sobie atrakcji i wyżywienia na własną rękę. Czytaj też: Termy w Zakopanem i okolicach na ferie z dziećmi. Bukowina, Białka, Szaflary, Chochołów: ceny biletów, dodatkowe atrakcje dla dzieci

Ile kosztują ferie 2023? Średnie ceny wycieczek

Wybierając miejsce na wypoczynek w ferie 2023, Polacy zwracają oczywiście uwagę na ceny, choć dużą wagę przykładają także do stosunku jakości do kosztów. Nadal chętnie wybierają pobyty w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych, mimo ogólnego wzrostu cen wyjazdów. Poniżej znajdziecie dane o średnich realnych kosztach rezerwacji wycieczek na ferie zimowe 2023 dla pary dorosłych, pary z dzieckiem i pary z dwojgiem dzieci. Gdzie jest najtaniej i gdzie rodzina z dziećmi może wypocząć bez rujnowania domowego budżetu?

Ceny wycieczek dla dwojga dorosłych ZEA: 11635 zł

Egipt: 7258 zł

Hiszpania: 7224 zł

Cypr: 3899 zł

Malta: 3709 zł Malta to kierunek w sam raz na ferie z dziećmi. Można tu wypocząć z rodziną za stosunkowo nieduże pieniądze. jackf, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Średnie ceny wycieczek dla dwojga dorosłych i dziecka

ZEA: 15811 zł

Egipt: 10015 zł

Hiszpania: 9710 zł

Malta: 5087 zł

Cypr: 5041 zł Średnie ceny wycieczek dla dwojga dorosłych i dwójki dzieci ZEA: 18172 zł

Hiszpania: 12275 zł

Egipt: 12110 zł

Malta: 6452 zł

Cypr: 6169 zł

Jak widać z powyższego zestawienia, w każdej kategorii pod względem cen najkorzystniej wypadają Malta i Cypr. Właśnie te kierunki warto wybrać w ofertach last minute, by spędzić rodzinne ferie 2023 bez rujnowania budżetu. Najtaniej ferie z dziećmi można spędzić na Cyprze. Wyspa oferuje wiele atrakcji i bardzo dobrą pogodę. datsenkomarina, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Wasze najgorsze wspomnienia z podróży. „Jechałem autobusem, w którym urwało się koło". Takie wyjazdowe koszmary przeżyli internauci

Zimowe wycieczki singli, par i rodzin. Gdzie Polacy wybierają się na walentynki 2023?

Nowy raport wskazuje także, które kierunki wybierają najchętniej samotni podróżnicy, pary i rodziny z dziećmi., Single: Egipt, Malta, Tajlandia

Pary: Egipt, Malta, Hiszpania

Rodziny: Egipt, Hiszpania, Malta

Jak widać, w każdej kategorii króluje Egipt. Wycieczka do Egiptu to przygoda dla samotnych odkrywców i świetny pomysł na romantyczny wypad na walentynki 2023. Egipt to także sprawdzony, dość tani kierunek na wypoczynek z dziećmi.

Warszawa, Katowice, Kraków. Gdzie Polacy wybierają się na ferie z głównych polskich lotnisk?

Nowy raport zawiera także ciekawe dane dotyczące tego, do których krajów wybierają się na ferie 2023 turyści z głównych polskich lotnisk.

Warszawa : Lotnisko Chopina: Egipt, Malta, ZEA, Hiszpania, Tajlandia. Port Lotniczy Warszawa-Modlin: Malta, Hiszpania, Jordania, Cypr, Włochy

: Lotnisko Chopina: Egipt, Malta, ZEA, Hiszpania, Tajlandia. Port Lotniczy Warszawa-Modlin: Malta, Hiszpania, Jordania, Cypr, Włochy Katowice : Egipt, Malta, Hiszpania, Cypr, Turcja

: Egipt, Malta, Hiszpania, Cypr, Turcja Kraków : ZEA, Malta, Cypr, Hiszpania, Maroko

: ZEA, Malta, Cypr, Hiszpania, Maroko Gdańsk : Cypr, Malta, Egipt, Hiszpania, Turcja

: Cypr, Malta, Egipt, Hiszpania, Turcja Poznań : Egipt, Malta, Turcja, Meksyk, Tanzania

: Egipt, Malta, Turcja, Meksyk, Tanzania Wrocław : Cypr, Egipt, Malta, Turcja, Hiszpania

: Cypr, Egipt, Malta, Turcja, Hiszpania Łódź : Hiszpania, Włochy,

: Hiszpania, Włochy, Rzeszów : Egipt, Włochy

: Egipt, Włochy Zielona Góra: Egipt

Najczęściej wybierane lotniska Warszawa : ok. 40%

: ok. 40% Katowice : ok. 20%

: ok. 20% Kraków : ok. 9%

: ok. 9% Gdańsk : 6,6%

: 6,6% Poznań : 5,6%

: 5,6% Wrocław: 5,3% Źródło: wakacje.pl Na drugim miejscu w rankingu ulubionych kierunków Polaków na ferie zimowe 2023 znajduje się Dubaj, choć jest to jednocześnie najdroższy kraj w zestawieniu. masterlu, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Nie tylko CNN i Le Soir doceniają Polskę. Nasz kraj na podium w nowym rankingu kierunków polecanych turystom z Europy Zachodniej

