Falubaz Zielona Góra - Sparta Wrocław transmisja na żywo [PGE EKSTRALIGA FALUBAZ - SPARTA 11.08.2019 TV, ONLINE]

Mecz Falubaz Zielona Góra - Sparta Wrocław [GDZIE OGLĄDAĆ W TV, GDZIE TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE, STREAM ONLINE, ZAPOWIEDŹ, RELACJA, 11.08.2019 PGE EKSTRALIGA]

Żużlowcy z Wrocławia od końcówki maja kroczą w PGE Ekstralidze od zwycięstwa do zwycięstwa. Wystarczy wspomnieć, że podopieczni Dariusza Śledzia wygrali osiem ostatnich meczów! W niedzielę o przedłużenie tej znakomitej serii będzie nad wyraz trudno. WTS zmierzy się na wyjeździe ze Stelmetem Falubazem. Trener zielonogórzan dysponuje co najmniej kilkoma zawodnikami, którzy są w stanie przesądzić o losach rywalizacji. Są to Martin Vaculik, Nicki Pedersen, Patryk Dudek czy Michael Jepsen Jensen.

Powodów do narzekań na obecny stan posiadania nie powinien mieć także szkoleniowiec Betardu Sparty. Przed tygodniem w Toruniu do ligowego ścigania wrócił Tai Woffinden, który wyleczył już kontuzję łopatki i jednego z kręgów. Brytyjczyk w spotkaniu z Get Wellem (49:41) zdobył 13 punktów i był liderem dolnośląskiego zespołu. Na wysokości zadania stanął także po raz kolejny Jakub Jamróg (9+1), a kilka ważnych oczek zapisał na swoim koncie Gleb Czugunow (5). Z taką drugą linią można bez wątpienia walczyć o najwyższe cele.