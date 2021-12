Fałszywa policjantka z Wrocławia okradła babcie z Wałbrzycha na 33 000 zł! Policja ostrzega o kolejnych próbach wyłudzenia pieniędzy!

Młoda wrocławianka z zimną krwią okradła starszych ludzi w Wałbrzychu!

Drobna filigranowa blondynka mogła budzić zaufanie rozmówców. Była na tyle przekonująca, że oddawały jej pieniądze. Choć nie wszyscy. Wpadła podczas próby okradzenia 83-letniej mieszkanki Starego Zdroju w Wałbrzychu.

Wszystko działo się w poniedziałek po południu. Do wałbrzyszanki zadzwonił telefon, a osoby po drugiej stronie słuchawki powiedziały, że są z policji. Poinformowały również starszą panią, że jej wnuczka doprowadziła do poważnego wypadku drogowego i potrzebna jest gotówka, by mogła w tym samym dniu wyjść z więzienia. Oszuści zażądali od seniorki 20 tysięcy złotych.

Kobieta przygotowała pieniądze, a następnie tak jak kazali oszuści, wyrzuciła je przez okno przekazując nieznanej sobie kobiecie. To była policyjna pułapka. W tym momencie wykonujący pracę operacyjną policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali podejrzaną 23-latkę na gorącym uczynku przestępstwa, dokładnie w momencie gdy podnosiła torbę z pieniędzmi.