Exoticarium Targi Terrarystyczne - zobacz największego pająka na świecie, gekony, skolopendry i wiele innych egzotycznych zwierząt!

Targi Terrarystyczne Wrocław 2024 to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników egzotycznych zwierząt i pasjonatów terrarystyki. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by zobaczyć niezwykłe gatunki, poznać tajniki hodowli, a także spotkać innych entuzjastów tego fascynującego hobby. Na uczestników czeka dzień pełen wrażeń, podczas którego każdy, od początkujących po ekspertów, znajdzie coś dla siebie.

Targi Terrarystyczne Wrocław 2024 to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników egzotycznych zwierząt i pasjonatów terrarystyki. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by zobaczyć niezwykłe gatunki, poznać tajniki hodowli, a także spotkać innych entuzjastów tego fascynującego hobby. Na uczestników czeka dzień pełen wrażeń, podczas którego każdy, od początkujących po ekspertów, znajdzie coś dla siebie. To wydarzenie, które inspiruje i łączy społeczność terrarystyczną.

Targi Terrarystyczne we Wrocławiu to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w fascynujący świat egzotycznych zwierząt. W przestronnym i nowoczesnym obiekcie, przygotowanym specjalnie na to wydarzenie, odwiedzający będą mogli podziwiać różnorodne gatunki zwierząt, które rzadko pojawiają się na tego typu wydarzeniach. Na targach nie zabraknie węży, pająków, skorpionów, gekonów, agam, roślin owadożernych, a także wielu innych niezwykłych okazów.

Co będzie można zobaczyć na Exoticarium Targi Terrarystyczne?

Wśród prezentowanych zwierząt znajdą się między innymi gekon orzęsiony Axantic, Amblypygi – znane z filmów o Harrym Potterze, największy pająk na świecie – dorosła samica Theraphosa Blondi, Klejnot Brazylii – Typhochlaena Seladonia, oraz wiele innych rzadkich i niepowtarzalnych gatunków. Wystawcy przygotowali również szeroką gamę terrariów, akcesoriów i specjalistycznych pokarmów dla wszystkich miłośników terrarystyki.

Unikatowa oferta

Targi to nie tylko możliwość zobaczenia egzotycznych zwierząt, ale również szansa na nawiązanie kontaktów z innymi pasjonatami terrarystyki. Wymiana doświadczeń, porady od ekspertów oraz możliwość zakupu unikalnych akcesoriów to tylko niektóre z licznych atrakcji czekających na odwiedzających. Społeczność terrarystyczna to grupa pełna entuzjazmu i wiedzy, co czyni to wydarzenie wyjątkowym miejscem dla każdego, kto interesuje się egzotycznymi zwierzętami.

Data i miejsce wydarzenia

Targi Terrarystyczne Wrocław 2024 odbędą się 25 sierpnia w hali wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego przy al. I.J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu. Drzwi będą otwarte dla zwiedzających od godziny 10:00 do 16:00, natomiast posiadacze biletów VIP będą mogli rozpocząć swoją przygodę już o 9:00.

Bilety i informacje dodatkowe

Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie Biletyna.pl. Warto pamiętać, że dzieci poniżej 6 roku życia wchodzą za darmo, a specjalne zniżki przewidziane są dla uczniów, studentów do 26 roku życia, emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych. To doskonała okazja, by spędzić dzień pełen wrażeń w otoczeniu niesamowitych zwierząt i pasjonatów z całego kraju.

Exoticarium Targi zwierząt egzotycznych - zobacz, gdzie będzie można podziwiać niezwykłe stworzenia

Wideo Kosmiczne liczby Ronaldo, tym razem nie na boisku