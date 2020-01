Klienci i personel sklepów oraz punktów znajdujących się w Galerii Wroclavia we Wrocławiu zostali wyprowadzeni na zewnątrz budynku. Do ewakuacji doszło ok. godz. 8.45.

W galerii włączył się alarm monitoringu II stopnia. Na miejscu udały się cztery zastępy straży pożarnej - powiedział nam dyżurny wrocławskiej straż pożarnej. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Po dziesięciu minutach ewakuacja została odwołana. Nikomu nic się nie stało. Ustalamy co było przyczyną włączenia się alarmu - wyjaśnia Magdalena Piotrowicz, rzecznik prasowy Wroclavii.