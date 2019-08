Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku 7–8 i 14–15 września 2019

Europejskie Dni Dziedzictwa powstałe z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń mających na celu promocję europejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Cieszące się z roku na rok coraz większą popularnością, jedyne w swoim rodzaju święto europejskich zabytków uwrażliwia setki tysięcy Europejczyków na kulturową różnorodność, a także rozbudza zainteresowanie historią poszczególnych regionów. Organizatorzy EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, do których wstęp wiąże się z opłatami lub które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających.

Temat polskiej edycji EDD „Polski splot” wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 i jest okazją do skupienia uwagi nad kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.

„Dolnośląscy organizatorzy i uczestnicy EDD często rekonstruują historie swoich miejscowości, poszczególnych zabytków. Przyczynia się to w znacznym stopniu do przełamywania stereotypów kulturowych oraz do faktycznego »zakorzenienia« potomków powojennych osadników w miejscu ich życia, a także do integracji na poziomie społeczności lokalnej” – mówi Agnieszka Szepetiuk-Barańska, koordynatorka EDD na Dolnym Śląsku.