"Europa na widelcu" po dwóch latach przerwy znów we Wrocławiu. Zaprasza Robert Makłowicz! Błażej Organisty

"Nie ma piękniejszego i bardziej optymistycznego widoku niż tysiące ludzi połączonych w odwiecznym rytuale konsumpcji". Tymi słowy Robert Makłowicz zaprasza do Wrocławia na "Europę na widelcu". Festiwal rozpoczął się 27 maja i trwa do 5 czerwca. Dniem głównym jest sobota, kiedy w Rynku smakosze spotkają się na biesiadzie europejskiej, by skosztować dań z kilkunastu krajów. W programie jest kilka wydarzeń towarzyszących, w tym jarmark wiktuałów regionalnych, miasteczko wodne na placu Solnym i wieczór nalewkowy. W galerii zdjęć zobaczycie, co przygotowali szefowie kuchni. Smacznego i na zdrowie!