Europa na Widelcu 2020. W tym roku festiwal odbędzie się w... internecie [ZOBACZ SZCZEGÓŁY]

Europa na Widelcu to jedna z najpopularniejszych imprez kulinarnych we Wrocławiu. Z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie ma straganów, mobilnych restauracji, konkursów ani wspólnego śniadania w Rynku. Ale to nie znaczy, że festiwal smaków się nie odbędzie. Przeczytajcie poniżej.

Festiwal Europa na Widelcu to jedna z ulubionych imprez kulinarnych mieszkańców miasta. W tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała organizatorom plany. Czy to znaczy, że musimy obejść się smakiem? Nie! Festiwal się odbędzie, ale w... internecie. Najpierw informacja smutna. Otóż z wiadomych względów, względów epidemiologicznych, tegoroczna edycja Europy na Widelcu nie odbędzie się. Ale teraz informacja dobra, znacznie weselsza. Otóż będziemy razem gotować online. Wejdźcie w weekend na kanał Wrocław i zobaczcie mnóstwo atrakcji, które tam na państwa będą czekać - mówi Robert Makłowicz w filmie opublikowanym na Facebooku. - I ja wrzucę swój mały kamyczek do tego kulinarnego ogródka i specjalnie dla państwa, w mojej kuchni ugotuję dwie europejskie potrawy.



Tęsknicie za festiwalową atmosferą? Obejrzyjcie zdjęcia z poprzednich edycji Europy na Widelcu