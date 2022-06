EURO 2012. To było 10 lat temu we Wrocławiu. Zobacz co się działo w mieście! Kibice, radość i smutek. Taki smak mają wspomnienia Remigiusz Biały

Wrocław był jednym z miast gospodarzy turnieju EURO 2012. Właśnie mija dokładnie 10 lat, kiedy Polska i Ukraina organizowały Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i meczów rozegranych we Wrocławiu. Zobaczcie, co się działo wtedy we Wrocławiu, gdzie rozegrano trzy mecze fazy grupowej, przypominamy różne smaczki!