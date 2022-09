Escape room: atrakcja na deszczowy dzień. Na czym polega zabawa, ile kosztują bilety? Najlepsze escape roomy w Polsce Emil Hoff

Idealną atrakcją na deszczowy dzień jest escape room, pełen niezwykłych zagadek i wyzwań. Na czym polega zabawa w escape roomie, czy nadaje się dla dzieci, ile kosztują bilety? Przedstawiamy najlepsze escape roomy w Polsce.

Escape room to szansa na przeżycie przygody bez wyprawiania się daleko od domu. W polskich miastach nie brak przemyślnie skonstruowanych pokojów ucieczki. To atrakcje w sam raz na niepogodę – pozwalają spędzić czas na oryginalnej zabawie z rodziną i przyjaciółmi. Na czym polegają przygody w escape roomie, czy to zabawa odpowiednia dla dzieci, ile kosztuje wstęp? Przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik i listę najlepszych escape roomów w Polsce.