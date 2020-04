Epidemia ospy we Wrocławiu 57 lat temu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Do czasu koronawirusa to była największa epidemia, jaka nawiedziła Wrocław. Był rok 1963, kiedy we Wrocławiu zaatakowała ospa prawdziwa, czyli tzw. czarna ospa. W mieście zachorowało wówczas 99 osób, 7 z nich zmarło. Statystyki koronawirusa już teraz są drastyczniejsze - wirus zaatakował dotąd 286 wrocławian, a zmarło z jego powodu 9 osób. Podczas epidemii w 2963 roku też obowiązywały obostrzenia. Wrocław został na 47 dni odcięty od świata. Do miasta nie mogły wjeżdżać osoby, które wcześniej nie zostały zaszczepione. Dwa tysiące osób podejrzanych o kontakt z wirusem trafiło do szpitala i izolatoriów w Szczodrem w gminie Długołęka. Podobny ośrodek powstał w Praczach Odrzańskich. Przewożono tu karetkami osoby z całego Wrocławia. Dziś podobne koronawirusowe izolatoria działają m.in. w hotelu Wieniawa przy ul. Gajowickiej, w akademiku Ślężak przy Ślężnej oraz w Obornikach Śląskich.

Mieczyslaw Dolega / Gazeta Wroclawska / Slowo Polskie