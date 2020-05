Epidemia koronawirusa we Wrocławiu na zdjęciach. TOP 20 najlepszych fotografii (ZOBACZCIE)

Epidemia koronawirusa to wydarzenie, które przejdzie do historii. Nigdy wcześniej na taką skalę w Polsce nie obowiązywała powszechna izolacja, nigdy nie zarządzano tak rygorystycznych ograniczeń. Oto 20 zdjęć z epidemii we Wrocławiu, które z całą pewnością będą oglądały kolejne pokolenia jako symbol tego, co działo się w mieście. Zobaczcie na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Tomasz Hołod/Paweł Relikowski/Jarosław Jakubczak