Energylandia w Wałbrzychu! Tak będzie wyglądał największy Park Rozrywki w tej części Europy Energy Resort w Wałbrzychu! Oto szczegóły!

Energylandia w Wałbrzychu. Jedyny taki Park Rozrywki w tej części Polski, a nawet Europy - czyli Energy Resort w Wałbrzychu!

Według założeń wałbrzyska Energylandia, czyli Energy Resort miałaby obsłużyć całe południe Polski, a także Czechów i Niemców. Moc atrakcji turystycznych, tajemnicze podziemia Riese, bliskość Wrocławia i gór, a także granicy z Czechami i Niemcami gwarantują sukces temu przedsięwzięciu, podobnie jak dobre skomunikowanie miasta z regionem i dobiegająca końca budowa obwodnicy.

Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, Wałbrzych byłby ustawiony finansowo na wiele lat, a rozkwit gospodarczy byłby porównywalny do tego z czasu działalności kopalń. Zyskałaby nie tylko gmina i wszelkie atrakcje przez nią proponowane, jak Stara Kopalnia, Zamek Książ czy Palmiarnia. Ale również sami mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy prowadzą lokalnie małe biznesy, jak sklepy, hoteliki, mieszkania do wynajęcia, czy taksówkarze etc.