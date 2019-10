ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów w ostatni piątek października - mamy dla Was bilety!

Ostatni piątek października z ENEMEFEM to już coroczna tradycja. W tym roku miłośnicy adrenaliny i lęku odbędą mroczną podróż do świata przerażających tajemnic, mściwych demonów i żądnych krwi potworów. Widzowie jako jedni z pierwszych odwiedzą "Złe miejsce", gdzie rozegra się bezwzględna, krwawa jatka, odkryją mroczny sekret w "Zakonie Świętej Agaty", a także będą świadkami urzeczywistnienia "Upiornych opowieści po zmroku" i zaskakującego "Przebudzenia dusz". To przyprawiająca o dreszcze wyprawa tylko dla odważnych! Podejmiesz wyzwanie?

Oto pełny repertuar: - ZŁE MIEJSCE - premierowo!

- UPIORNE OPOWIEŚCI PO ZMROKU

- PRZEBUDZENIE DUSZ

- ZAKON ŚWIĘTEJ AGATY Więcej informacji o ENEMEFie: www.enemef.pl Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://idz.do/AMd9bd ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów odbędzie się 25 października (piątek) 2019 r. jednocześnie w 29 Multikinach w Polsce: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań 51, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tychy, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec. Bilety w cenie od 30 do 39 zł są już do nabycia w kasach kina oraz na www.multikino.pl. Aby otrzymać specjalny KOD ZNIŻKOWY i kupić bilety o 5 zł taniej każdy, wystarczy zarejestrować się na https://enemef.pl/rejestracja - kod zniżkowy można wykorzystać online oraz w kasie kina aż do momentu rozpoczęcia maratonu. Po więcej informacji, pełny cennik biletów itd. zapraszamy na www.enemef.pl. Na stronie można również:

- zapisać się do listy osób BEZPŁATNIE otrzymujących informacje o zbliżających się ENEMEFach mailem i/lub SMSem,

- otrzymać darmowy kod zniżkowy 5 zł do wykorzystania przy zakupie biletu online lub w kasie kina. KONKURS!

Odpowiedz na pytanie: Jaki jest twój ulubiony horror i dlaczego i wygraj podwójne zaproszenie na piątkowy ENEMEF! Odpowiedzi wysyłajcie na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl do czwartku 24.10 do godziny 13:00. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani e-mailem.