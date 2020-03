Empik GO odpowiada na akcję #zostańwdomu. 2 miesiące zasobów Empik Premium bez opłat plus spotkania autorskie online

Empik GO odpowiada na akcję #zostańwdomu commons.wikimedia.org/Misiarz/public domain

Empik Go zdecydował się na udostępnienie wszystkim szerokiego pakietu korzyści Empik Premium bez opłat. Sklep w ten sposób reaguje na konieczność izolowania się w domach w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Empik oferuje darmowy dostęp na 60 dni do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz podcastów z aplikacji Empik Go.