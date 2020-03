Elektryczne samochody w ofercie Forda - co warto o nich wiedzieć?

Nic więc dziwnego, że producenci aut proponują nowoczesne rozwiązania, które mają na celu ich wyeliminowanie. Jednym z nich są samochody elektryczne. Takie propozycje w swojej ofercie ma między innymi firma Ford. Czy warto się nimi zainteresować? Czym charakteryzują się samochody elektryczne? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Samochody na prąd, czyli jakie?

Zacznijmy od tego, czym są właściwie samochody elektryczne. Jak sama nazwa wskazuje, są to pojazdy, które zamiast energii wynikającej ze spalania paliwa czerpią ją z baterii elektrycznej. Część z nich całkowicie pozbawiona jest silnika spalinowego, inne posiadają go po to, by pełnił funkcję pomocniczą. W tym przypadku mówimy o napędzie hybrydowym. Samochody na prąd są stosunkowo nowym rodzajem pojazdów, który choć swoje początki miał już w XIX wieku, dopiero od kilkunastu latach stał się pełnowartościową alternatywą dla aut z silnikiem spalinowym.

Mocne i słabe strony samochodów elektrycznych

Jak każdy środek lokomocji, również i samochody elektryczne mają swoje mocne oraz nieco słabsze strony, o których warto pamiętać, zanim dokonamy decyzji zakupowej. Wśród najważniejszych zalet tego typu pojazdów wymienić możemy oczywiście brak spalin oraz zużywania naturalnych zasobów ropy naftowej. Poza tym wymienić możemy również znacznie niższe koszty eksploatacji, a także cichą pracę silnika.

Jeśli chodzi o słabe strony samochodów na prąd, jest nią wciąż niewielki dystans, jaki możemy przejechać na jednym ładowaniu. Problemem jest również brak miejsc w naszym kraju, w których moglibyśmy serwisować i ładować pojazdy tego typu – choć to akurat powoli zmienia się na lepsze. Cicha praca również jest traktowana jako wada - głównie przez pieszych i rowerzystów, który mają problem z zauważeniem tego rodzaju aut.

Samochody elektryczne Forda - jakie modele będziemy mogli nabyć?

Ford to producent samochodów, który od zawsze stawiał na innowacyjne rozwiązania. Nie dziwi więc fakt, że w jego ofercie pojawiły się zarówno modele nowoczesnych pojazdów hybrydowych, jak i w pełni elektrycznych samochodów. Producent obiecuje swoim klientom, że do końca roku wprowadzi na rynek 14 nowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych w Polsce. Wśród nich wymienić możemy elektryczne wersje modeli takich jak Puma EcoBoost Hybrid, Kuga czy Mondeo. Na szczególną uwagę zasługuje zaś w pełni elektryczny Mustang Mach-E, który jest pojazdem prezentującym się niezwykle efektownie. Więcej informacji na temat samochodów elektrycznych, które dostępne będą w ofercie Forda, znajdziemy na stronie internetowej https://www.ford.pl/oferta/znajdz/samochody-elektryczne/all-electric.

Rodzaje napędów w samochodach elektrycznych

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Ford w swojej ofercie ma zarówno samochody w pełni elektryczne, jak i pojazdy z napędem hybrydowym. Oferta tego producenta to w efekcie cztery różne rodzaje pojazdów.

Pierwszym z nich są samochody w pełni elektryczne - All Electric. Wyróżniają się zerową emisją spalin, nie wymagają tankowania, posiadają również mniej elementów ruchomych w układzie napędowym. Dzięki temu są w stanie zagwarantować nam znacznie niższe koszty eksploatacji. Drugim rodzajem pojazdów oferowanym przez Forda są samochody typu Plug-in Hybrid (PHEV). To samochody, które mogą korzystać wyłącznie z energii elektrycznej, może być ona jednak również wsparciem dla tradycyjnej jednostki spalinowej. W tym przypadku samochód zasila się przez zewnętrzne źródła zasilania baterii. Trzeci rodzaj to samochody hybrydowe (HEV), które wyposażone są w silnik spalinowy, ale dysponują znacznie mocniejszym silnikiem elektrycznym. Bateria w tego typu pojeździe ładowana jest w trakcie poruszania się samochodu po drogach. Ostatni typ aut oferowanych przez Forda to Mild Hybrid, w których moc silnika elektrycznego jest znacznie niższa od mocy silnika spalinowego. Pełni on w nich rolę wyłącznie wspomagającą, niemniej przyczynia się dzięki temu do zmniejszenia zużycia paliwa.

Czy zakup samochodu elektrycznego się opłaca?

Wiele osób, które zastanawiają się nad zakupem pojazdu w pełni elektrycznego, obawia się, że będzie to wydatek, który się nie opłaci. Sprawdźmy więc jak wyglądają koszty zakupu samochodu tego typu.

Nie da się oczywiście ukryć, że zakup samochodu na prąd jest nieco większym wydatkiem, niż nowego auta z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym. Nie są to jednak dużo większe różnice. Samochody elektryczne są bowiem droższe od tradycyjnych modeli o około 20%. Niemniej jednak, decydując się na zakup tego typu pojazdu, możemy mieć nadzieję na spore oszczędności związane z jego eksploatacją. Zakładając, że samochód z silnikiem spalinowym spala około 6 litrów na 100 przejechanych kilometrów, koszt ich przejechania wynosi około dwudziestu ośmiu złotych. Tymczasem ten sam odcinek samochodem elektrycznym przejedziemy za nieco więcej niż 7 złotych. Różnice w skali miesiąca i roku są naprawdę spore. Co więcej, posiadacze samochodów elektrycznych mogą oszczędzać również na kosztach napraw i wymianie części eksploatacyjnych. Pojazdy te wyróżniają się bowiem tym, że praktycznie nie potrzebują prac serwisowych.

W jaki sposób ładuje się samochody elektryczne?

Osoby, które decydują się na zakup samochodu na prąd, mogą ładować baterie w swoich pojazdach na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest ładowanie samochodu elektrycznego prądem ze swojego domu. Ładowarka Ford Wallbox umożliwia pełne naładowanie w ciągu jednej nocy. Wykorzystywać możemy zarówno zwykłe gniazdka elektryczne, które znajdziemy w każdym domu, jak i zdecydować się na instalację specjalnego gniazdka i zakup odpowiedniego okablowania, co zwiększa tempo ładowania baterii samochodowej.

Drugim rozwiązaniem, które sprawdza się szczególnie wtedy, gdy jesteśmy w trasie, jest korzystanie ze stacji szybkiego ładowania IONITY, które obejmują całą Europę. Stacje te umożliwiają naładowanie w pełni elektrycznego SUV-a do poziomu 80% w ciągu zaledwie 38 minut. Są więc bardzo efektywne w działaniu. Miejsca, w których się znajdują, możemy znaleźć między innymi za pomocą aplikacji FordPass.

Ile może przejechać samochód elektryczny na jednym ładowaniu?

Jeszcze do niedawna samochody elektryczne miały wielu krytyków, ze względu na stosunkowo niedużą liczbę kilometrów, które można było przejechać bez konieczności ładowania pojazdu. Obecnie to już przeszłość. Jak podaje Ford, samochody w pełni elektryczne będą mogły przejechać nawet do 600 kilometrów na jednym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Musimy jedynie pamiętać o tym, że istnieje wiele czynników mających wpływ na to, jaką odległość rzeczywiście uda nam się przejechać. Sporo zależy bowiem od samego kierowcy i jego zachowań. Powinniśmy utrzymywać stałe tempo jazdy i nie przyspieszać gwałtownie. Wpływ na żywotność baterii ma również pracująca klimatyzacja, która pobiera moc. Należy również unikać częstego, niepełnego, przerywanego ładowania baterii.

Dla kogo auto na prąd będzie dobrym wyborem?

Nie da się jednak ukryć, że samochód elektryczny wciąż nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego kierowcy. Istnieją jednak grupy, które powinny wziąć pod uwagę jego zakup. Przede wszystkim są to wszystkie osoby, którym zależy na tym, by nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska oraz nadmiernego eksploatowania zasobów naturalnych.

Samochód na prąd to również dobre rozwiązanie dla wszystkich osób mieszkających w dużych miastach, które korzystają z tego środka lokomocji głównie podczas codziennych dojazdów do pracy. Dlaczego? To bardzo proste - ze względu na wciąż ograniczoną pojemność akumulatorów, pojazdy te sprawdzają się lepiej na krótkich trasach. Na szczęście, infrastruktura w naszym kraju powoli poprawia się, dzięki czemu niebawem nie będzie problemu z ładowaniem auta również na nieco dłuższych dystansach.

Podsumowując, samochody elektryczne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnych silników spalinowych. Mają również coraz lepsze zasięgi i łatwiejsze ładowanie. Są godną propozycją, którą naprawdę warto się zainteresować.