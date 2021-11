Elektrownia wodna w centrum Wrocławia będzie zmodernizowana (SZCZEGÓŁY)

Modernizacja hydroelektrowni Wrocław II odbędzie się przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całość projektu opiewa na kwotę ponad 18 mln zł, z czego ponad 6 mln zł pozyskane zostanie z dofinansowania.

Zgodnie z założeniami prace przyczynią się do wzrostu produkcji energii elektrycznej w elektrowni do ok. 5,5 GWh rocznie. Dzięki przeprowadzonym pracom ulegnie poprawie stan techniczny infrastruktury, bezpieczeństwo produkcji i obsługi elektrowni. Dodatkowo projekt przewiduje pełną automatyzację turbozespołów oraz pracy czyszczarki krat. Projekt zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2024 r.

– Modernizacja hydroelektrowni Wrocław II doprowadzi do spadku emisji CO2 w bilansie energetycznym o blisko 120 t rocznie – mówi Artur Michałowski, pełniący obowiązki prezesa zarządu TAURON Polska Energia.