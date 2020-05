Ekspert radzi: Zmień piec – zapraszamy na spotkania online

To kolejna forma, przy pomocy której miasto chce zachęcić wrocławian do wymiany pieca na paliwo stałe na jedną z ekologicznych form ogrzewania. Każde spotkanie trwa ok. 15 minut. Prowadzący rozmawia nie tylko z wrocławskimi doradcami energetycznymi, ale także m.in. z kominiarzem, strażnikiem miejskim, radcą prawnym, inżynierem czy lekarzem. Spotkania odbywają się w Centrum Integracji Mieszkańców „Nowe Łąki” przy ul. Traugutta.

Różne aspekty wymiany pieca

– W kwietniu na Przedmieściu Oławskim miały odbywać się spotkania informacyjne dotyczące akcji „Zmień piec”. Koronawirus pokrzyżował nam nieco plany, dlatego postanowiliśmy rozpocząć cykl spotkań online z doradcami energetycznymi oraz ekspertami – wyjaśnia Anita Luda, wrocławski doradca energetyczny.

Zaproszeni goście poruszają różne aspekty wymiany pieca – od szczegółów dotyczących rodzajów ogrzewania ekologicznego, przybliżenia zasad programów dofinansowań, przez kwestie prawne – na co szczególnie należy zwrócić uwagę podczas procesu wymiany pieca, aż po kwestie zdrowotne – z czego składa się smog oraz w jaki sposób wpływa na nasze zdrowie i życie.

W dotychczas zrealizowanych odcinkach gośćmi byli już m.in. mistrz kominiarski Jan Pawlak, który opowiedział o tym, czym w piecach palą wrocławianie oraz Waldemar Forysiak, rzecznik Straży Miejskiej Wrocławia – rozmowa była poświęcona temu, w jaki sposób strażnicy miejscy egzekwują przepisy wynikające m.in. z uchwały antysmogowej.

Transmisje na zmienpiec.pl i na Facebooku

Spotkania są transmitowane na profilach Zmień Piec oraz Wroclaw [Wroclove] na Facebooku. Na stronie internetowej zmienpiec.pl powstała biblioteka ze wszystkimi odcinkami: https://zmienpiec.pl/spotkania-online-ekspert-radzi-zmien-piec-wroclaw. Głosu ekspertów można także posłuchać na antenie Radia Rodzina. W każdy piątek o 14.00, oprócz praktycznych porad, odpowiadają oni również na żywo na pytania słuchaczy.

– Taka forma pozwala nam z jednej strony w bezpieczny sposób informować o akcji i dostępnych programach dofinansowań, z których można skorzystać. Z drugiej to kolejny sposób „rozmowy” z mieszkańcami, bo podczas transmisji staramy się odpowiadać na pytania zawarte w komentarzach pod poprzednimi filmami – dodaje Michał Brożyna, wrocławski doradca energetyczny.

Akcja „Zmień piec” - #BezPIECnyWrocław

Dodatkowa przestrzeń, stały dopływ ciepła, oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo czy porządek w domu - to tylko część korzyści, jakie niesie ze sobą wymiana pieca. Korzystający z akcji „Zmień piec” mieszkańcy mogą również liczyć na dofinansowania w kwotach do 15 000 zł na nowe ogrzewanie, do 5 000 zł na wymianę okien, do 4 000 zł na dopłaty do rachunków, a także na zwolnienie z czynszu na 2 lata w ramach programów KAWKA Plus, Termo KAWKA czy Lokalnego Programu Osłonowego.

– Nie powinniśmy zwlekać, tylko już dziś zastanowić się nad zmianą swojego pieca na paliwo stałe - na ekologiczne i przy okazji wygodne źródło ciepła. W kolejnych latach w życie wchodzić będą dalsze obostrzenia wynikające z przepisów uchwały antysmogowej dot. użytkowania pieców określonej klasy. Dodatkowo dopłata miasta z roku na rok będzie stopniowo malała. Co ważne, by wymienić stary piec na ogrzewanie proekologiczne, nie jest wymagany wkład własny – kończy Michał Brożyna.