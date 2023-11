Egzotyczny urlop na Bali? W tych 9 atrakcjach wyspy zakochasz się bez pamięci

Co zobaczyć na Bali? Te miejsca cię zachwycą

Kultury rozwijające się z dala od naszej od lat fascynują podróżników. Z dużym zaciekawieniem zwiedzamy to, co nieznane – zabytki, atrakcje i odmienna przyroda Bali nie są tu wyjątkiem. Ogromnym atutem indonezyjskiej wyspy jest też panująca na niej temperatura, znacznie przyjemniejsza niż ogarniający nasz kraj jesienny chłód. Wiedzą o tym także touroperatorzy, którzy o tej porze roku oferują potencjalnym klientom wyjazdy do „indonezyjskiego raju”. Jeżeli szukacie idealnej lokalizacji na wypoczynek pod palmami jesienią lub zimą, Bali stoi przed wami otworem – w naszej galerii znajdziecie listę najciekawszych miejsc, które warto odwiedzić podczas egzotycznych wakacji w tej części świata.

Bali: mapa i pogoda

Październik – średnio ok. 32 st. Celsjusza w dzień

Listopad – średnio ok. 32 st. Celsjusza w dzień

Grudzień – średnio ok. 31 st. Celsjusza w dzień

Styczeń – średnio ok. 31 st. Celsjusza w dzień

Luty – średnio ok. 31 st. Celsjusza w dzień

Marzec – średnio ok. 31 st. Celsjusza w dzień

W nocy termometry pokazują tam ponad 20 st. Celsjusza przez cały rok. Od października do kwietnia trwa tam pora deszczowa, co nie powinno was zniechęcać, bowiem większość występujących tam opadów trwa zazwyczaj ok. kilkunastu minut.