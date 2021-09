Egzotyczny Dolny Śląsk. Małpa na dachu szkoły, wielbłąd na ulicy i aligator w lesie... Egzotyczne zwierzęta chodzą na wolności

Egzotyczny Dolny Śląsk: sprytni uciekinierzy i porzucone zabawki

Jak mówią policjanci, scenariusze są dwa. Albo właściciele pozbywają się egzotycznych zwierząt, bo się im znudziły lub nie wiedzą co z nimi zrobić, zwłaszcza jeśli nabyli je nielegalnie. Albo zwierzęta wymykają się im z pod kontroli i dają nogę... Tak najprawdopodobniej zrobiła małpa, którą mieszkańcy zauważyli w niedzielę wieczorem na dachu szkoły w Zgorzelcu. Człekokształtna przywędrowała tu z Niemiec. I wiele wskazuje na to, że uciekła prywatnemu hodowcy... Obława na małpę trwa.

Mieszkańcy właściwie zaczynają się już przyzwyczajać do takich widoków, bo nie pierwszy raz przecierają oczy ze zdumienia... Dwa lata temu, leśnicy z Ruszowa w powiecie zgorzeleckim natknęli się w pracy na... kangura! Hasał sobie w lesie pod Węglińcem - kilka kilometrów od granicy z Niemcami. Okazało się, że to uciekinier z mini-zoo w Niemczech. W polskim lesie radził sobie całkiem nieźle. W ciągu dnia ukrywał się w zaroślach, a wieczorem zajadał paprocie i kwiaty z kolczastych krzaków na obrzeżach lasu i polach. Kangur trafił do zoo.