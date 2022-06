Egzotyczne tulipanowce zakwitły w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju. Gdzie szukać tych drzew na Dolnym Śląsku? [ZDJĘCIA, LISTA]

Tulipanowiec amerykański - piękny nie tylko jak kwitnie

Ojczyzną tulipanowca amerykańskiego jest Ameryka Północna. Dziś w stanie naturalnym drzewo to porasta wschodnie wybrzeże USA, rośnie chętnie w dolinach, lubi towarzystwo innych gatunków drzew i rzadko tworzy zwarte lasy samodzielnie. Amerykanie cenią miód przygotowywany z tulipanowców, który ma charakterystyczną czerwonawą barwę. Orzeszki tulipanowca dojrzewające jesienią uwielbiają ptaki i ssaki. Jedno drzewo wytwarza ich ogromne ilości. Tulipanowce cenione są też jako surowiec drzewny, białe drewno tych drzew jest bardzo miękkie i łatwe w obróbce. W Europie tulipanowce sadzone są przede wszystkim w parkach jako drzewa ozdobne. Znane jest m.in. z długowieczności - znane są egzemplarze żyjące ponad 300 lat.

Podobne do klonów drzewa tulipanowców amerykańskich (Liriodendron tulipifera) przez cały rok nie przykuwają wzroku. Tylko nieliczni zobaczą, że ich liście są niepowtarzalne, czteroklapowe - czworokątne. Uwagę przykuwają dorosłe drzewa, które dorastają do wysokości nawet do 60 metrów. Wszystkie zaś, od czerwca do początku lipca ustrojone są w piękne złote kielichy z domieszką zieleni i pomarańczu. Na jednej gałązce może się ich pojawić nawet kilka egzotycznych kwiatów przypominających tulipany (stąd nazwa drzewa). Zwrócone do słońca kielichy mają długie na kilka centymetrów pręciki. Kwiaty pojawiają się jednak nie tuż nad ziemią, ale wysoko w koronach drzew. Zobaczcie, jakie piękne...