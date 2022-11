Egipt: zima 2022/2023. Ceny wycieczek all inclusive, atrakcje, praktyczne porady. Który kurort wybrać, kiedy pogoda jest najlepsza? Emil Hoff

Zapraszamy do przewodnika po Egipcie na zimowy wypoczynek 2022/23. Kraj faraonów kusi słońcem, ciepłym morzem z rafą koralową, wspaniałymi zabytkami i przystępnymi cenami. Ile kosztują wakacje all inclusive w Egipcie zimą 2022/23? Jakie atrakcje najbardziej warto zobaczyć? Jak przygotować się do wycieczki i czy nadal potrzebny jest test na COVID? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym przewodniku. Na zdjęciu ulubiony egipski kurort turystów z Polski: Hurghada. Simon Dannhauer, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (17 zdjęć)

Egipt to świetny kierunek na zimowy wypoczynek w sezonie 2022/2023. Ceny są nieco niższe niż latem, pogoda mniej upalna, kurorty i promenady mniej tłoczne. Zima w Egipcie to okazja do odpoczynku w słońcu, na złotych plażach pod turkusowym niebem, do nurkowania wśród raf koralowych, do oglądania surowego piękna pustyń i wspaniałych zabytków starożytnej cywilizacji. Jakie są zasady wjazdu do Egiptu zimą 2022/2023, ile kosztują wycieczki all inclusive, który kurort wybrać i na jaką wycieczkę fakultatywną pojechać? Prezentujemy praktyczny poradnik dla turystów: wakacje w Egipcie zimą 2022/2023.