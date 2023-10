Egipt: Wielkie Muzeum w Kairze już częściowo otwarte. Zaprojektowano je z rozmachem godnym faraonów

Nowe egipskie muzeum ma rozmach godny faraonów

Muzeum będzie miało powierzchnię ok. 90 tys. m kwadratowych, a więc o ok. 17 tys. m kw większą od Luwru. Samo Muzeum będzie częścią większego kompleksu, zawierającego także duże audytorium, magazyny, biblioteki i osobny budynek, w którym będzie można oglądać rytualne łodzie, wydobyte z komór przy piramidzie Cheopsa.

Zbliża się termin otwarcia nowej atrakcji turystycznej Egiptu. Projekt jest tak wielki w każdym znaczeniu tego słowa, że nie powstydziliby się go nawet najwięksi starożytni faraonowie Egiptu, a jego ukończenie zajęło więcej czasu od wzniesienia najsłynniejszej piramidy Cheopsa.

Już można zwiedzać Wielkie Muzeum Egipskie – ale tylko częściowo

Bilety na to częściowe zwiedzanie Wielkiego Muzeum Egipskiego kosztują 185 zł od osoby, ale dzieci do 6 lat wchodzą za darmo. Bilety można kupić online . Muzeum jest czynne w godz. 9:00-18:00, ostatnie wejście o 16:00.

Niezwykła wystawa w Wielkim Muzeum Egipskim w listopadzie 2023

Jeśli bardzo chcecie zwiedzić Wielkie Muzeum Egipskie jeszcze zanim zostanie oficjalnie otwarte, może lepiej poczekajcie do listopada 2023. Portal Egypt Today donosi, że w tym miesiącu w Wielkim Muzeum Egipskim otwarta zostanie czasowa wystawa „Tutankhamun – The Immersive Exhibition”, stworzona przez hiszpańskie studio Madrid Artes Digitales, specjalizujące się w multimedialnych widowiskach. Dzięki nowoczesnej technologii wizualnej goście wystawy będą mogli poczuć się, jakby na chwilę przenieśli się do starożytnego Egiptu, i zobaczyć, jak starożytne posągi i malowidła ożywają.

Wystawa zadebiutowała w zeszłym roku w Madrycie i uświetniła obchody 100-lecia odkrycia grobowca Tutanchamona (1922 r.) i 200-lecia odczytania hieroglifów (1822 r.). Zobaczcie na filmie poniżej, jak niesamowicie wyglądała: