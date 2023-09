Egipt na jesień i zimę 2023. Najtańsze wycieczki all inclusive, atrakcje, praktyczne porady. Który kurort wybrać?

Egipt to świetny kierunek na jesienny i zimowy urlop. Ceny są przystępne, pogoda gwarantowana, kurorty i promenady sprawdzone i zachęcające. Zima w Egipcie to okazja do ucieczki od polskiej pluchy i do odpoczynku w słońcu, na złotych plażach pod turkusowym niebem, do nurkowania wśród raf koralowych, do oglądania surowego piękna pustyń i wspaniałych zabytków starożytnej cywilizacji. Ile kosztują najtańsze wycieczki all inclusive do Egiptu, który kurort wybrać i na jaką wycieczkę fakultatywną pojechać? Prezentujemy praktyczny poradnik dla turystów na jesień i zimę 2023/24 w Egipcie.

Najtańsze wycieczki all inclusive do Egiptu na jesień i zimę 2023/4. Ile kosztuje tygodniowy pobyt nad Nilem?

Zapraszamy do przewodnika po Egipcie na jesień i zimę 2023. Kraj faraonów kusi słońcem, ciepłym morzem z rafą koralową, wspaniałymi zabytkami i przystępnymi cenami. Ile kosztują zimowe wakacje all inclusive w Egipcie? Jakie atrakcje najbardziej warto zobaczyć? Jak przygotować się do wycieczki? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym przewodniku. Islam Moawad, iStock / Getty Images Plus, zdjecie ilustracyjne Nie brakuje ofert wycieczek all inclusive do Egiptu na jesień i zimę 2023/4. Polskie biura podróży mają turystom wiele do zaproponowania. Ceny wypoczynku nad Nilem nadal należą do dość atrakcyjnych. Ile kosztuje 7-dniowa wycieczka all inclusive dla dwóch osób do Egiptu jesienią i zimą 2023/4? Poniżej przedstawiamy najtańsze oferty do czterech najpopularniejszych kurortów. Październik 3-11 października, Marsa Alam z biurem Exim Tours, 2809 zł za osobę.

4-12 października, Taba z biurem Itaka, 2929 zł za osobę.

9-16 października, Sharm el-Sheikh z biurem Anex Poland, 1708 zł za osobę (najtaniej).

12-19 października, Hurghada z biurem Join Up, 2076 zł za osobę. Listopad 3-10 listopada, Sharm el-Sheikh z biurem Anex Poland, 1652 zł za osobę (najtaniej).

11-18 listopada, Marsa Alam z biurem Anex Poland, 2230 zł za osobę.

17-24 listopada, Hurghada z biurem Anex Poland, 1900 zł za osobę.

22-29 listopada, Taba z biurem Itaka, 2959 zł za osobę. Grudzień 3-10 grudnia, Sharm el-Sheikh z biurem Anex Poland, 1592 zł za osobę (najtaniej).

3-10 grudnia, Hurghada z biurem Anex Poland, 1840 zł za osobę.

6-13 grudnia, Taba z biurem Itaka, 2699 zł za osobę.

9-16 grudnia, Marsa Alam z biurem Anex Poland, 2140 zł za osobę. Styczeń 2024 3-10 stycznia, Taba z biurem Itaka, 3089 zł za osobę.

7-14 stycznia, Sharm el-Sheikh z biurem Anex Poland, 1900 zł za osobę (najtaniej).

10-17 stycznia, Hurghada z biurem Anex Poland, 2115 zł za osobę.

11-18 stycznia, Marsa Alam z biurem Coral Travel, 2227 zł za osobę. Luty 2024 6-13 lutego, Hurghada z biurem Anex Poland, 2115 zł za osobę.

11-18 lutego, Sharm el-Sheikh z biurem Anex Poland, 1900 zł za osobę (najtaniej).

21-28 lutego, Taba z biurem Itaka, 3159 zł za osobę.

22-29 lutego, Marsa Alam z biurem Coral Travel, 2430 zł za osobę.

Z naszego porównania cen wynika, że najtaniej możecie wypoczywać w formie all inclusive w Sharm el-Sheikh. Ceny rezerwacji zimowych wakacji w Egipcie są najniższe na grudzień 2023. Samoloty do Egiptu startują najczęściej z Warszawy, Katowic, Poznania i Gdańska. Lot trwa od 4 do 5 godzin. Czytaj też: Tajlandia na jesień i zimę 2023/24: ceny wycieczek all inclusive, najlepsze atrakcje, pogoda, praktyczne porady

Wiza do Egiptu: czy jest potrzebna i ile kosztuje?

Turyści z Polski, zmierzający do Egiptu, muszą mieć przy sobie ważny paszport. Wizę turystyczną, ważną 30 dni, można wyrobić sobie online, w ambasadzie Egiptu lub na lotnisku już w Egipcie. Kosztuje 25 USD. W przypadku wycieczek zorganizowanych cena wizy często wliczona jest w ogólny koszt wycieczki. Turyści, którzy wybierają się na Półwysep Synaj i tylko tam, nie potrzebują wizy.

Kurorty w Egipcie - który kurort wybrać? Hurghada, Marsa Alam, Sharm el-Sheikh czy Taba?

Biura podróży najczęściej oferują turystom wycieczki all inclusive do jednego z egipskich kurortów z możliwością wykupienia wycieczek fakultatywnych w inne miejsca, np. do Kairu czy Luksoru. Egipt słynie przede wszystkim z kurortów zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Czerwonego. Hurghada to prawdopodobnie najpopularniejszy wśród polskich turystów kurort Egiptu. To zarówno zagłębie turystyczne, oferujące wszelkiego rodzaju atrakcje, od nurkowania w Morzu Czerwonym po aquaparki, jak i baza wypadowa do wycieczek fakultatywnych do Doliny i Delty Nilu. W Samej Hurghadzie zwiedzać można np. meczet, koptyjski kościół i akwarium miejskie. Plaże są tu czyste i złote, woda przejrzysta. Najpopularniejszymi miejscami do nurkowania są okolice wyspy Giftun i Abu Ramada, windsurfing uprawia się np. w pobliskim El Gouna. Pamiątki, przyprawy, a nawet cenne rękodzieło można kupić na bazarze w El Dahar, historycznej dzielnicy Hurghady, pamiętającej czasy, gdy miasto było jeszcze tylko cichą wioską rybacką. Hurghada to najbardziej znany z egipskich kurortów. Jest tu wszystko: czyste niebo, przejrzysta woda, słońce, piasek, dobrze rozwinięta turystyczna infrastruktura. Simon Dannhauer, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Marsa Alam słynie z prawdopodobnie najpiękniejszych plaż w całym Egipcie. Najsłynniejsza jest plaża w Abu Dabbab, gdzie można podglądać dziko żyjące żółwie. Infrastruktura turystyczna jest w Marsa Alam świetnie rozwinięta, ale samo miasto nie ma dużego historycznego centrum. Na północ od Marsa Alam znajduje się jednak el Quseir, najstarszy port w regionie i najstarsza egipska wioska turystyczna, gdzie można kupić pamiątki, a nawet rękodzieło.

Sharm el-Sheikh to najpopularniejszy kurort na Synaju i mekka entuzjastów nurkowania. Poza nurkowaniem i obserwacją bujnego życia w kolorowej rafie koralowej (jest tu ok. 250 raf!), kurort oferuje szereg atrakcji. Na Starym Mieście można zrobić zakupy na tradycyjnym bazarze, wypalić sziszę, a wieczorem potańczyć na dyskotece w Naama Bay; złocisty piasek zachęca do odpoczywania na plażach Sharm el-Sheikh. Jest tu także Muzeum Tutanchamona, w którym wystawia się kopie zabytków z Muzeum Egipskiego w Kairze. Sharm el-Sheikh to najsłynniejszy kurort na Synaju. Łączy typowe turystyczne luksusy i atrakcje z surowym pięknem natury. Photo by Irina Nakonechnaya on Unsplash Taba to kurort na wybrzeżu Półwyspu Synaj. Krajobraz jest tu szczególnie piękny, a hotele stoją nad błękitną wodą u stóp malowniczych gór. Taba ma nieco inny charakter od innych ośrodków turystycznych, jest tu zaciszniej, a piękno natury odgrywa istotną rolę w tworzeniu atmosfery spokoju i wypoczynku. Poza luksusowymi hotelami, świetnymi miejscami do nurkowania i podziwiania rafy koralowej, Taba to także brama z Egiptu do Izraela i Jordanii. Niestety, obecnie ruch na przejściu granicznym jest dla turystów zamknięty.

Marsa Matrouh to jeden z nielicznych egipskich kurortów na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Słynie z czystej wody i rozbudowanej promenady nad samym morzem. Z Marsa Matrouh jest szczególnie blisko do Aleksandrii czy Kairu, warto więc wybrać się na wycieczkę fakultatywną. Marsa Matrouh to śródziemnomorski klimat nad Nilem. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Roland Unger, CC BY-SA 3.0 Czytaj też: Dubaj na jesień i zimę 2023. Ceny all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi

Wakacje w Egipcie pełne wrażeń. Które wycieczki fakultatywne wybrać?

Spragnieni wrażeń nie muszą ograniczać się do luksusów i pięknej pogody, dostępnych w turystycznych kurortach. Oferta turystyczna Egiptu jest bardzo bogata, a biura podróży mają do zaproponowania swoim klientom wiele wycieczek fakultatywnych. Są wprawdzie dodatkowo płatne, ale dzięki nim można wzbogacić swoje wakacje o niezapomniane wrażenia i atrakcje.

Większość biur i kurortów (czasem też prywatnie przedsiębiorcy, także rodem z Polski) oferuje np. kursy nurkowania, rejsy katamaranem, ale też samochodowe safari po pustyni, czasem z możliwością wynajęcia quada. Safari pozwala odczuć potęgę i piękno natury na pustkowiu, wykonać niesamowite zdjęcia majestatycznych skał w świetle wschodzącego lub zachodzącego słońca, poobserwować pustynne zwierzęta, a także ludzi, Beduinów, którzy czasem wpuszczają turystów do swoich wiosek. Wiele kurortów organizuje także safari wodne, podczas którego można oglądać rafę koralową ze specjalnych przeszklonych łodzi, a nawet popływać z delfinami w ciepłym Morzu Czerwonym. Kurorty synajskie organizują często wycieczki w góry oraz do klasztoru św. Katarzyny i parku narodowego Ras Muhammad z pięknymi lasami namorzynowymi. Ile kosztują wycieczki fakultatywne w Egipcie? Cena wycieczki jest oczywiście zależna od jej rodzaju. Podczas negocjowania ceny (zawsze można próbować się targować) warto zwrócić uwagę na plan wycieczki i wszystkie zawarte w nim atrakcje. Nieraz może okazać się, że w tańszej wersji wycieczki nie ma np. rejsu po Nilu, a w droższej zabraknie zwiedzania konkretnego miejsca, albo że ceny biletów wejściowych do konkretnych atrakcji nie są zawarte w ofercie (co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na miejscu).

Średnio wycieczka quadami po pustyni to koszt około 40 dolarów za osobę, a rejs statkiem po Morzu Czerwonym to około 50-60 dolarów. W Gizie stoją trzy wielkie piramidy. Strzeże ich Sfinks, wzniesiony naprzeciw piramidy króla Chefrena, drugiej co do wielkości. Ma charakterystyczny "czubek" - to resztki okładziny z białego wapienia, która zachowała się do naszych czasów. Photo by Spencer Davis on Unsplash Czytaj też: Egipt szykuje się do wielkiego otwarcia nowej atrakcji turystycznej. „To wydarzenie przejdzie do legendy”. Ile kosztują bilety?

Co zobaczyć na wakacjach w Egipcie? Najważniejsze atrakcje Doliny i Delty Nilu

Egipt nie byłby Egiptem bez cudownie pięknych zabytków starożytności. Wycieczki fakultatywne do Doliny i Delty Nilu, często trwające kilka dni, organizowane są z każdego turystycznego kurortu, a zwłaszcza z Hurghady. Biura podróży oferują też czasem wycieczki all inclusive nastawione na zwiedzanie zabytków cywilizacji starożytnego Egiptu, choć w dobie pandemii koronawirusa straciły one na popularności i obecnie rzadko udaje się je znaleźć w ofertach.

Oto najwspanialsze zabytki starożytnego Egiptu, które każdy turysta powinien zobaczyć!

Aleksandria : tu największe wrażenie robią pozostałości po słynnej bibliotece Aleksandryjskiej, z której jednak została tylko jedna kolumna, tzw. Kolumna Pompejusza, dawniej zdobiąca świątynie Serapisa przy Bibliotece. Warto też zobaczyć starożytny teatr na Kom el-Dikka, który odkopują polscy archeolodzy.

: tu największe wrażenie robią pozostałości po słynnej bibliotece Aleksandryjskiej, z której jednak została tylko jedna kolumna, tzw. Kolumna Pompejusza, dawniej zdobiąca świątynie Serapisa przy Bibliotece. Warto też zobaczyć starożytny teatr na Kom el-Dikka, który odkopują polscy archeolodzy. Kair: w Kairze trzeba oczywiście zobaczyć piramidy w Gizie. Największa i najstarsza jest piramida Cheopsa, do której można wejść za dodatkową opłatą. Można także wybrać się do nieodległych ruin Memfis oraz zobaczyć piramidę schodkową faraona Dżosera w Sakkarze. W samym Kairze koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Egipskie. W listopadzie 2023 r. powinno zostać otwarte nowe, Wielkie Muzeum Egipskie w samej Gizie, w sąsiedztwie piramid. To właśnie tam mają ostatecznie zostać wystawione wszystkie skarby Tutanchamona oraz mumie faraonów. Bilet wstępu ma kosztować ok. 200 funtów egipskich, czyli 25-30 zł. Kair to największe miasto Afryki. Mieszka to prawie 10 mln ludzi. Metropolia rozrasta się w zawrotnym tempie. Piramidy w Gizie, które jeszcze 100 lat temu stały pośrodku pustyni, dziś otoczone są z każdej strony przez miasto. Photo by Omar Elsharawy on Unsplash Luksor: to dawna stolica starożytnego Egiptu. Stoją tu słynne kompleksy świątynne Karnaku (Harem Północny) i tzw. świątyni luksorskiej (Harem Południowy). W Karnaku największe wrażenie robi wielka sala kolumnowa, a w świątyni luksorskiej – kolosalne posągi faraonów. Na zachodnim brzegu Nilu trzeba zwiedzić świątynie kultu grobowego władców, np. słynne Ramesseum, a także Dolinę Królów z grobowcem Tutanchamona. Każdego roku faraon odbywał w świątyni w Luksorze specjalny rytuał, który miał mu przywrócić witalność i boską moc. rperucho / pixabay.com Asuan: z Hurghady można się wybrać na najdalsze południe, najpierw do Asuanu, gdzie podziwiać można piękną ptolemejską świątynię bogini Izydy, a potem aż za Zwrotnik Raka, do Abu Simbel nad jeziorem Nassera, gdzie stoją wielkie skalne świątynie króla Ramzesa II. Dodatkowe atrakcje: spragnieni romantyzmu starożytnych ruin powinni odwiedzić także piękną świątynię bogini Hathor w Denderze, gdzie kapitele kolumn przedstawiają boginię o krowich uszach, a także nietypową świątynię Setiego I w Abydos, słynącą z pięknych reliefów. W Denderze można podziwiać pięknie zdobioną świątynię bogini Hathor. Z kapiteli kolumn spogląda sama bogini o twarzy kobiety, ale uszach krowy. Krowa była jedną z postaci bogini, uznawanej za Wielką Karmicielkę bogów i ludzi. Abrill_, iStock / Getty Images Plus Czytaj też: Nowa Dolina w Egipcie skrywa wiele niezwykłych atrakcji: safari na pustyni, SPA w leczniczym błocie i inne

Bezpieczne i spokojne wakacje w Egipcie - to musicie wiedzieć. Praktyczne informacje dla turystów

Pogoda w Egipcie

W lipcu i sierpniu średnia temperatura powietrza w Egipcie wynosi ok. 30 stopni Celsjusza, jest to więc wymarzone miejsce na wakacje dla osób ciepłolubnych i spragnionych słońca. Jeśli źle znosicie upały, wybierzcie się do Egiptu jesienią lub zimą. Jeszcze we wrześniu średnia temperatura powietrza w Egipcie to 28 stopni, a w październiku bardzo przyjemne 25 stopni. Od listopada do kwietnia w Egipcie trwa łagodna zima. Pogoda jest nadal słoneczna, ale upały nie są tak dotkliwe, jak latem. Zima to więc świetny czas na wypoczynek w Egipcie, a wielu podróżnych uważa, że wręcz najlepszy. W grudniu i styczniu średnia temperatura powietrza w dzień wynosi w Egipcie 20 stopni Celsjusza, a w nocy 10 stopni, woda ma ok. 23 stopnie. Opady prawie się nie zdarzają, ale bywa wietrznie.

Co zabrać do Egiptu? Każdy turysta powinien mieć ze sobą krem z filtrem UV, nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. Nie zaszkodzi też zabrać ze sobą coś cieplejszego, bo różnica temperatur między dniem a nocą bywa w Egipcie dość znaczna, zwłaszcza w czasie wypadów na pustynie. Poza kurortami turystycznymi dobrze też nosić ubrania zasłaniające w całości nogi i ramiona – tego wymaga obyczajowość muzułmańska. W apteczce podróżnej dobrze mieć np. lek przeciwbiegunkowy, węgiel aktywowany i wapno. Skalna świątynia Ramzesa II i królowej Nefertari w Abu Simbel także została pocięta na bloki i przeniesiona wyżej, by nie zalały jej wody Jeziora Nasera. Przenosiny świątyni w latach 60. XX w. nadzorował polski archeolog, Kazimierz Michałowski. Photo by AussieActive on Unsplash Szczepienia. Przed podróżą do Egiptu nie trzeba szczepić się przeciwko egzotycznym chorobom, choć lekarze i przewoźnicy często zalecają profilaktyczne szczepienia przeciw tężcowi, polio, zapaleniu wątroby i durowi brzusznemu. Pełną listę zalecanych szczepień do Egiptu można znaleźć online.

Klątwa faraona. Turyści z Europy często miewają w Egipcie dolegliwości żołądkowo-jelitowe, wywołane przez odmienną florę bakteryjną, zwane żartobliwie klątwą faraona. By uniknąć dolegliwości, należy starannie przestrzegać zasad higieny, często myć ręce, dokładnie płukać owoce i warzywa, kupione w sklepie czy na targowisku, pić tylko wodę butelkowaną, a także nie przesadzać z obfitością posiłków. W przypadku wystąpienia dolegliwości, można poratować się lekami dostępnymi w każdej egipskiej aptece, po dość przystępnych cenach. Apteki na terenie kurortów turystycznych z reguły są dobrze wyposażone. Można także wzmocnić własną florę bakteryjną jeszcze przed przylotem do Egiptu. Wystarczy zażywać przez mniej więcej 2 tygodnie przed wylotem dostępne bez recepty suplementy probiotyczne albo wprowadzić do diety jogurty i kefiry z aktywnymi kulturami bakterii. Strefa czasowa. W Egipcie jest o jedną godzinę później niż w Polsce.

Gniazdko i napięcie elektryczne. Gniazdka w Egipcie mają taki sam kształt, jak w Polsce, przejściówki nie są więc potrzebne, choć w bardziej odludnych miejscach zdarzają się także niestandardowe gniazdka. Kolumny w nawie głównej Wielkiej Sali w Karnaku mają ponad 20 metrów wysokości. Photo by CALIN STAN on Unsplash Waluta i ceny. Walutą nad Nilem jest funt egipski (EGP), wart ok. 14 groszy, który dzieli się na 100 piastrów. Egipcjanie bardzo chętnie posługują się także dolarami amerykańskimi i zazwyczaj właśnie w dolarach wylicza się ceny korzystania z atrakcji turystycznych w kurortach. Dolary chętnie są także przyjmowane w innych miejscach poza kurortami i w ramach cen ustalanych w czasie targowania się. Kurs dolara liczy się wtedy raczej na oko. USD są także mile widziane jako napiwki.

Ceny w Egipcie bywają bardzo różne. W sklepach hotelowych i na terenie kurortów turystycznych są wyższe niż w miejscach, gdzie najczęściej zaopatrują się sami Egipcjanie. Poza kurortami butelka wody kosztuje ok. 5 EGP, 0,5 kg chleba 9 EGP, posiłek w taniej jadłodajni 50 EGP. Ceny usług i towarów podlegają negocjacjom (targowaniu), w sklepach przeznaczonych dla turystów są jednak z góry ustalone. Ok. 100 funtów egipskich powinno wystarczyć na dzienne wyżywienie jednej osoby. Ceny za korzystanie z atrakcji turystycznych najczęściej nie są wygórowane. Zwiedzanie wnętrza piramidy Cheopsa to w przeliczeniu koszt ok. 40 zł, nurkowanie z wypożyczonym sprzętem powinno kosztować ok. 100 zł. Obyczaje. O tym warto pamiętać w Egipcie Egipt jest krajem muzułmańskim, obyczajowość jest dość surowa. Poza teren kurortów turyści powinni nosić ubrania zasłaniające całkowicie nogi i ramiona.

Dni urzędowo wolne wypadają w piątek i sobotę, ale w wielu miejscach także w niedzielę urzędy działają krócej lub wcale. Za to sklepy są z reguły otwarte 7 dni w tygodniu.

Egipcjanie lubią się targować. Na targowiskach do dobrego tonu należy negocjowanie ceny. Wiele towarów nie ma metek z cenami lub też ceny podane są w cyfrach arabskich (innych niż używane przez nas), co niestety skazuje wielu podróżnych na łaskę sprytnego egipskiego kupca, który często zawyża rzeczywistą cenę towaru. Niektóre sklepy, przeznaczone specjalnie dla turystów, mają sztywne, z góry ustalone ceny.

Egipt napiwkami stoi. Na napiwek mówi się tu bakszysz, a słowo to oznacza „prezent”. Dolar napiwku należy się za niemal każdą drobną usługę i pomoc, także ze strony obsługi hotelowej.