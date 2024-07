Ed Sheeran wystąpi we Wrocławiu: Tarczyński Arena jedynym przystankiem w Polsce podczas trasy Mathematics w 2025 roku

Ed Sheeran, jeden z najbardziej uznanych artystów muzyki pop, ogłosił kolejną serię koncertów w ramach swojej trasy Mathematics. Trasa, która obejmie wiele europejskich miast, potrwa od maja do września 2025 roku. Dla polskich fanów to wyjątkowa okazja, ponieważ Sheeran zagra w przyszłym roku tylko jeden koncert w Polsce, a miejscem wydarzenia będzie Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Ed Sheeran we Wrocławiu: Data koncertu i bilety

Ed Sheeran - niekwestionowana gwiazda muzyki pop

Ed Sheeran to artysta o niezwykłym talencie, który zdobył serca milionów fanów na całym świecie. Jego muzyka to połączenie chwytliwych melodii, głębokich tekstów i charakterystycznego głosu. Wśród jego najbardziej znanych utworów znajdują się takie hity jak „Shape of You”, „The A Team”, „Give Me Love”, „Don’t” oraz „I See Fire”. Sheeran jest nie tylko piosenkarzem, ale także autorem tekstów i producentem muzycznym, co czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych artystów współczesnej sceny muzycznej.