E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. [ZASADY]

8 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy o e-receptach. A to znaczy, że od tego dnia lekarze będą mieli obowiązek wystawić receptę w formie elektronicznej. Natomiast od pacjenta będzie zależało, w jakiej wersji zechce ją otrzymywać.

Ci, którzy założyli już Internetowe Konto Pacjenta (IKP), recepty zrealizują za pomocą wiadomości SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu lub e-mailem z załączonym plikiem PDF z informacją o e-recepcie.

Wiadomo jednak, że nie wszyscy korzystają z elektronicznych nowinek. Dlatego ustawodawca przewidział wyjątki. Osoby, które nie korzystają z IKP, dostaną od lekarza wydruk informacyjny, na podstawie którego wykupią leki. Uwaga! Nawet ten, kto posiada konto, także może poprosić o wydruk.

To największa zmiana, która czeka pacjentów w 2020 r. W innych obszarach związanych z ochroną zdrowia rewolucji nie będzie. Nie ma co spodziewać się nagłego przyrostu kadr medyczno-pielęgniarskich, nie skrócą się kolejki do specjalistów, na pewno rząd nie sypnie miliardami złotych, choć dużo obiecywał.