E-paragony: przy kasie w sklepie zamiast paragonu dostaniemy SMSa. Będą wiedzieć co, gdzie, kiedy i za ile kupujemy!

Wirtualne paragony jak dotąd działały ale tylko...teoretycznie. W praktyce każdy sprzedawca miał obowiązek wydrukować paragon i wręczyć go klientowi. Wyjątek stanowiły tzw. kasy wirtualne, czyli oprogramowania na tablecie i telefonie. Jednakże nowe przepisy, które już niebawem wejdą w życie, zniosą obowiązek drukowania paragonów. Zastąpią je paragony w formie elektronicznej, które każdy klient, jeżeli zgodzi się na to, otrzyma go SMSem na telefon komórkowy lub w liście elektronicznym na swój adres email. Oczywiście nie wszędzie od razu bo ta zmiana wymaga aby homologowane nowe kasy fiskalne miały taką możliwość.

Niby oszczędność papieru - to dobrze, chrońmy lasy, ale przecież do każdego telefonu, również tego na kartę, przypisana jest konkretna osoba znana operatorowi z imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i choćby PESELu.

Czy teraz będą również wiedzieć CO kupujemy, GDZIE, JAK CZĘSTO robimy zakupy i ILE pieniędzy na nie wydajemy? Czy będzie to również kolejna możliwość do kierowania do nas bardziej dedykowanej reklamy? Jak wyjdziemy z bułką ze sklepu to za chwilę oprócz smsa z e-paragonem dostaniemy kolejną wiadomość tekstową, coś w stylu: "Wracaj, dzisiaj druga bułka za pół ceny" albo "Do tej butelki wódki możesz teraz dokupić sok jabłkowy w przecenie" lub "Te papierosy naprawdę szkodzą ale możesz teraz zbadać się za darmo w przychodni X a potem udać się na leczenie do szpitala Y". Fantazja nie zna granic, ale jak będzie...?