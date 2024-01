Dziwny wypadek na wrocławskich Sojczycach. Dwóch turystów z Indii wjechało autem... do wody Jakub Mielcarz Jarosław Jakubczak

Do nietypowego wypadku doszło w środę, 24 stycznia, około godz. 13:00. Dwóch turystów z Indii jechało tak, jak im nakazywała nawigacja. W pewnym momencie...chcieli przejechać przez zalany most. Samochód wpadł do wody. Konieczna była pomoc policji i straży pożarnej.