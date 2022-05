Dziś we Wrocławiu mogą wystąpić silne burze. IMGW wydał ostrzeżenia dla całego Dolnego Śląska

Na wtorkowe popołudnie (24 maja), IMGW zapowiada obfite opady i burze. W przypadku Wrocławia wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, co oznacza, że ewentualnym burzom w mieście, będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h przy opadach do 20 mm.

Na Dolnym Śląsku, w powiatach ząbkowickim i kłodzkim mogą wystąpić obfitsze opady deszczu (do 35mm) i gwałtowniejsze burze. Tu sytuacja pogodowa może utrzymać się przez dwa dni.