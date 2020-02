Dziś we Wrocławiu mecz Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (21.02.2020)

Ostatni raz Śląsk Wrocław pokonał Górnika Zabrze w sierpniu 2014 roku. Od tamtej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą jeszcze jedenastokrotnie i aż siedem razy dzieliły się punktami. Pozostałe cztery starcia wygrywali zabrzanie.

- Jako trener Śląska mierzyłem się z Górnikiem już trzy razy. Dwa pierwsze spotkania przegraliśmy, a ostatnio padł remis. Tym większa jest nasza motywacja, by tym razem w końcu wygrać. Wiemy, co musimy poprawić, by wrócić na zwycięską ścieżkę - powiedział przed meczem trener WKS-u Vítězslav Lavička.

Jego zespół w pierwszej kolejności musi odzyskać skuteczność, w czym pomóc ma zmiana napastnika. Dziś na szpicy zamiast nieskutecznego Erika Expósito ma pojawić się Filip Raičević. To pokłosie słabych występów Hiszpana, których kwintesencją było zeszłotygodniowe spotkanie z Pogonią w Szczecinie, kiedy to fatalnie spudłował z rzutu karnego i już w przerwie został zmieniony.