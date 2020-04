Dziś Światowy Dzień Zdrowia i akcja "Brawa dla Was". Biliście brawo o godz. 13?

Dziś Światowy Dzień Zdrowia. Obchodzony co roku, ale tym razem wyjątkowy z powodu pandemii. Stąd ogólnopolski pomysł, aby uczcić go w sposób szczególny. O godz. 13 Polacy mieli wyjść na swoje balkony lub otworzyć okna i przez minutę bić brawo medykom. Czy wrocławianie przyłączyli się do akcji "Brawa dla Was"? O godz. 13 byliśmy na Różance, gdzie jest kilkaset mieszkań. Osoby, które biły brawo można policzyć na palcach jednej ręki... Zobaczcie zdjęcia.