Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. Jak o nasze mruczki dbać, przeczytacie w artykule ,a jakie są piękne zobaczycie w galerii zdjęć

Międzynarodowy Dzień Kota przypada 8 sierpnia. Jako opiekunowie czworonożnych pupili chcemy zapewnić im szczęście i zdrowie każdego dnia. To właśnie odpowiedzialną opieką możemy odwdzięczać się zwierzętom za radość, którą obdarowują nas na co dzień. Warto wiedzieć, jak najlepiej dbać o kota, aby wspierać jego zdrowie oraz wzmacniać wyjątkową więź łączącą z opiekunem. Oto kilka rzeczy, o których każdy opiekun powinien pamiętać w codziennej trosce o ukochanego mruczka.

Czego potrzebują nasi ulubieńcy do kociego szczęścia?

Kluczem do sukcesu jest troskliwy opiekun, który zna i zaspokaja potrzeby behawioralne swojego czworonożnego przyjaciela każdego dnia. Każde zwierzę jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, jednak podstawowe potrzeby behawioralne są uniwersalne dla wszystkich kotów. Należą do nich: poczucie bezpieczeństwa, dostęp do pokarmu i wody, możliwość drapania, realizacja instynktu łowieckiego, aktywność fizyczna oraz odpowiednia przestrzeń do życia.

Aranżacja kociej przestrzeni i poczucie bezpieczeństwa

Jeżeli chcemy, aby nasz kot był szczęśliwy, musimy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu dla niego miejsca, gdzie spędza większość czasu. Co to oznacza? Po pierwsze, powinno być ono bezpieczne i tak zaaranżowane, aby nasz pupil mógł zarówno w nim odpocząć, jak i pobawić się. Koty uwielbiają różnego rodzaju zakamarki czy półki, po których mogą skakać. Zwróćmy więc uwagę, żeby nie stały na nich cenne rzeczy, a wspinanie się po nich będzie dla naszego pupila bezpieczne. Możemy też zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane dla mruczków drapaki, tunele lub wieże. Koty uwielbiają spać – ta czynność zajmuje im nawet 18 godzin w ciągu doby, dlatego ważne, aby zapewnić im odpowiednie miejsce do spokojnego wypoczynku. Idealnie sprawdzi się kilka legowisk na podwyższeniu, z których mogą wygodnie obserwować otoczenie lub rozbudowane kocie domki – drzewka, w których kot może bawić się i spać. Pamiętajmy, że na poczucie bezpieczeństwa naszego czworonożnego przyjaciela wpływa też silna, pozytywna więź z opiekunem oraz jego troska i miłość.

Kocia dieta

Odpowiednie żywienie to jeden z kluczowych obszarów opieki nad pupilem. Koty mają bardziej złożone potrzeby żywieniowe niż psy. Wymagają np. obecności tauryny, wyższej zawartości argininy, aktywnej formy witaminy A (retinolu) i kwasu arachidonowego. Najlepszym pokarmem dla mruczka są dania opracowane specjalnie dla niego - pełnoporcjowe karmy gotowe. Ich receptury bazują na międzynarodowych wytycznych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych (FEDIAF) oraz wynikach badań znaczących ośrodków np. Instytutu Nauki o Zwierzętach Waltham w Wielkiej Brytanii.

Warto także pamiętać, że kot jest bezwzględnym mięsożercą, co oznacza, że w swojej diecie potrzebuje składników pochodzenia zwierzęcego. To właśnie w nich zawarte są niezbędne dla niego substancje odżywcze, których nie ma w roślinach. Jednak sądzenie, że kot je wyłącznie mięso (mięśnie szkieletowe) jest mylne. Co więcej pokarm składający się w 100% tylko z mięsa jest niedoborowy i może prowadzić do poważnych zaburzeń. Bardzo wartościowym elementem kociego menu, który dostarcza wiele ważnych substancji, są tzw. surowce pochodzenia zwierzęcego np. wątróbki, żołądki, serca. - Koty wykazują instynktowną potrzebę zmiany smaku i tekstury jedzenia. Dlatego karmy gotowe są dostępne w wielu odmianach smakowych i w różnych konsystencjach. Pupil będzie szczęśliwy, jeśli w jego miseczkach znajdą się zarówno pokarmy mokre jak i suche. Dzięki temu otrzyma wszystko to, czego potrzebuje, a dodatkowo skorzysta z zalet obu formatów karmy. Mokre jedzenie dostarcza więcej płynów i jest mniej kaloryczne. Z kolei karmy suche wspierają higienę jamy ustnej. Koty, jako urodzeni drapieżnicy, polują często na małe zdobycze. Dlatego ważne jest, aby podawać jedzenie z saszetki na śniadanie i kolację, a suchy pokarm zostawić wychodząc z domu w ciągu dnia oraz na nocne łowy – mówi Maria Kotowska, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej dla segmentu karmy dla zwierząt w Mars Polska.

Należy także pamiętać, aby naczynie z wodą nie stało zbyt blisko jedzenia (minimum pół metra) oraz by miseczki były oddalone od kociej kuwety.

Bez zabawy ani rusz

Wspólne zabawy nie tylko zapewniają ruch zwierzęciu i stymulację poznawczą, pomagają rozładować ewentualne napięcie, ale także budują relacje z opiekunem. Taka aktywność umożliwia również odtwarzanie cyklu łowieckiego, a co za tym idzie, pozwala zaspokoić instynkt, który u kotów jest bardzo silny. Pamiętajmy, że cykl ten powinien mieć określony przebieg. Początkowo kot upatruje „ofiarę”, zaczyna ją gonić, ona ucieka, czworonogowi udaje się ją złapać, za co dostaje nagrodę np. przekąskę, a potem odpoczywa. Tego typu zabawa powinna być intensywna, ale niezbyt długa – od kilku do kilkunastu minut. Zabawki dla kota możemy zrobić sami np. umieścić na końcu sznurka kilka piórek (ważne, by były dobrze przymocowane i wykonane z materiałów bezpiecznych dla kota).

Pamiętajmy o pielęgnacji

Wymienione wyżej obszary opieki nad mruczkami stanowią tylko podstawowe wskazówki. Pamiętajmy jeszcze, aby regularnie pielęgnować kocią sierść, pazury, oczy, uszy czy zęby. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości skontaktujmy się z lekarzem weterynarii czy kocim behawiorystą. W końcu szczęśliwy kot to także szczęśliwy opiekun! A z okazji Światowego Dnia Kota celebrujmy czas podczas wspólnej zabawy i częstujmy ulubieńców zdrowymi smakołykami.

