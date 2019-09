Dziś Noc Księgarń we Wrocławiu PROGRAM [20.09.2019]

W pierwszej odsłonie tego wydarzenia we Wrocławiu uczestniczyć będzie 7 miejsc. W księgarni Tajne Komplety ukrytej w Przejściu Garncarskim nocna zabawa zacznie się o 19.00 od spotkania z poetką i rockmenką Patti Smith. O jej twórczości opowiadać będzie Hanna Główka. Godzinę później o tym, jak nie marnować jedzenia i żyć w duchu zero waste opowie autorka reportażu “Na marne” Marta Sapała. Dalej na gości czeka czytanie i performance dźwiękowy Łukasza Platy (UZS, Przepych) i koncert trójmiejskiego duetu Gdańsk Necropolitan Orchestra.

W programie Nocy Księgarń znalazły się: spotkania autorskie, koncerty, całonocne czytanie książek, warsztaty literackie i konkursy. A to tylko część propozycji księgarzy. Podczas Nocy Księgarń będzie można też skorzystać z rabatów na książki.

- To nowa inicjatywa i chcemy ją realizować także w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że wówczas w akcję włączy się więcej miejsc. Raczej nie będziemy włączać w to dużych sieci księgarskich. Zależy nam na promowaniu tych księgarni, które mają swój autorski program - mówi Anna Karczewska z Agencji Kultura, promującej wydarzenie.

Noc Księgarń 2019 - Wrocław. Księgarnia Muzeum Pana Tadeusza 20 września 2019, godz. 19:00 – 23:00 19:00 Noc Księgarń. Spotkanie z laureatem Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza 15 września 2019 roku podczas festiwalu Opętani Literaturą przyznana zostanie kolejna Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Już kilka dni później w Muzeum Pana Tadeusza porozmawiamy z laureatem lub laureatami oraz z Tomaszem Tyczyńskim, pomysłodawcą i sekretarzem kapituły Nagrody. Nominowani są: Olga Hund za "Psy ras drobnych" (Ha!art), Katarzyna Pochmara-Balcer za "Lekcje kwitnienia" (Nisza), Jakub Tabaczek za "Czytajcie, co jest Wam pisane" (Mamiko), Anna Wiśniewska-Grabarczyk za "Porzeczkowego Josefa" (Anagram) oraz Łukasz Zawada "Fragmenty dziennika SI" (Nisza). Spotkanie poprowadzi Maria Marszałek. Wstęp wolny

Noc Księgarń 2019 - Wrocław. Antykwariat im. A. Jaworskiego 20 września 2019, godz. 18:00 – 21:00 18:30 Głośne czytanie fragmentów książek Hugh Loftinga z serii o Doktorze Dolittle. We wspólnym czytaniu wezmą udział: Agata Dzikowska dziennikarka i prezenterka TVP; Justyna Janus-Konarska, prezenterka, współautorka programu z prof. Miodkiem, Aleksander Twardowski, publicysta. W trakcie wspólnego czytania odbędzie się także quiz literacki z nagrodami książkowymi. Dla dzieci przewidziany jest także mały poczęstunek. Wydarzenie dla dzieci w wieku 7-8 lat (maksymalna liczba miejsc: 12). Wstęp wolny

Noc Księgarń 2019 - Wrocław. Księgarnia Muzeum Narodowego we Wrocławiu

20 września 2019, godz. 18:00 – 22:00

18:00–22:00 Otwarcie nowej księgarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu!

18:00 – spotkanie z Barbarą Banaś, autorką publikacji "W pogoni za kolorem. Jerzy Słuczan-Orkusz"

19:45 – nocne oprowadzanie kuratorskie po wystawie "W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego Słuczan-Orkusza"

20:45 – spotkanie z Joanną Mielewczyk, autorką książki "Kamienice. Opowieści przedwojennych mieszkańców Wrocławia"

A ponadto kiermasz książek wydawnictwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz gry i konkursy dla dzieci.

Wstęp wolny

Noc Księgarń 2019 - Wrocław. Cocofli - books art cafe wine bar

20 września 2019, godz. 18:00 – 01:00

18:00 Inauguracja spotkań z ilustratorami (vol.2) – otwarcie wystawy

18:15 Rozstrzygnięcie Konkursu "Dlaczego czytam książki?"

Z okazji Nocy Księgarń 20 września do każdego zamówienia w cafe Cocofli (w godzinach otwarcia) dorzucamy kartę rabatową na zakup książek w naszej księgarni (-30% przy zakupie 1 książki, -35% przy zakupie 2 książek, -40% przy zakupie 3 książek). Karta rabatowa ważna jest do końca września.

Wstęp wolny