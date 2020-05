Rekordowa środa we wrocławskim MPK. Zdjęcie ilustracyjne (© Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press)

Masz zdjęcie do tego tematu?

W środę (6 maja) od rana po Wrocławiu jeździ blisko 400 autobusów i ponad 200 tramwajów. Jeszcze nigdy w historii wrocławskiej komunikacji miejskiej nie mieliśmy takiego wyniku.

Pogoda na dzisiaj dla Wrocławia. Zobacz prognozę pogody na dzisiaj we Wrocławiu

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU - najnowsze informacje na żywo znajdziesz TUTAJ - KLIK!

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!



Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.



Przed epidemią łączna liczba pojazdów miejskiego przewoźnika, które kursowały po ulicach Wrocławia danego dnia, nigdy nie przekroczyła sześciuset. Dzisiaj na trasy wyjechało więcej autobusów i tramwajów, ponieważ MPK musi funkcjonować zgodnie z rządowymi regulacjami i jednocześnie zapewnić każdemu dojazd do pracy.W jednym wagonie tramwajowym może obecnie podróżować maksymalnie 10 osób, a w autobusie nieprzegubowym - 12. Przewoźnik zdecydował więc, że w godzinach szczytu na najbardziej oblegane przystanki podstawiane będą w ramach jednego kursu nawet 2 lub 3 pojazdy, aby zabrać wszystkich oczekujących na przejazd wrocławian.Według nowego rozkładu, autobusy i tramwaje mają kursować co 12 minut, a poza szczytem, co 15-20 minut.[promo] 2959;1[/promo][promo] 2957;1[/promo]Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii,