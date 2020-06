Dziś Międzynarodowy Dzień Seksu. Zobaczcie najlepsze memy! [TYLKO DLA DOROSŁYCH]

7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu. I nie jest to kolejne dziwaczne, wymyślone dla żartu święto, ale ustanowiony aktem prawnym przez Radę Tradycji Unii Europejskiej w 2003 r. dzień, który ma przypominać jak ważny dla społeczeństwa jest przyrost naturalny. Oczywiście, seks to także temat dowcipów. Wybraliśmy dla was najlepsze memy o seksie. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Międzynarodowy Dzień Seksu: MEMY na 7 czerwca 2020. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki oraz poznaj zdrowotne zalety uprawiania seksu Kto wymyślił Dzień Seksu. Skąd taki pomysł? Nietypowych świąt mamy wiele. Kilkanaście dni temu obchodziliśmy Dzień Bez Stanika. W niedzielę, 7 czerwca, mamy natomiast Międzynarodowy Dzień Seksu. Ustanowiła go Rada Tradycji Unii Europejskiej w 2003 roku. Dzień seksu 2020. Po co został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Seksu? Ustanowiono go podobno ze względu na stale rosnącą średnią długością życia i niskim przyrostem naturalnym w wielu krajach Unii. Choć trudno uwierzyć, że do współżycia kogokolwiek trzeba zachęcać. Ideą Międzynarodowego Dnia Seksu jest bardziej oddzielenie od współżycia z użyciem antykoncepcji, a zwrócenie uwagi na prokreację i rozmnażanie. Międzynarodowy Dzień Seksu w statystykach Statystyki pokazują, że na świecie dochodzi do ok. 120 milionów stosunków płciowych, podczas gdy w tym samym czasie rodzi się zaledwie 350 tys. dzieci. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SEKSU. POZYTYWNY WPŁYW NA ZDROWIE. DLACZEGO SEKS JEST ZDROWY? POZNAJ 19 POWODÓW: 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu. Uprawianie seksu co najmniej dwa, cztery razy w tygodniu wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Co ciekawe, Polacy są coraz bardziej otwarci na seks. Coraz częściej też mówią o swoich doznaniach, potrzebach. Chętnie też eksperymentują i potrafią sprawiać sobie nawzajem przyjemność. Sposobów na urozmaicenie życia seksualnego jest wiele. Jest ważny nie tylko dla zachowania dobrej relacji z partnerem i poczucia własnego spełnienia, ale również wpływa pozytywnie na wiele innych sfer naszego życia. Jakie zalety ma często uprawianie seksu? Seks powoduje obniżenie ciśnienia krwi

Seks poprawia nasze samopoczucie

