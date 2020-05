Dziś Dzień Matki: zobacz wierszyki i życzenia na Dzień Mamy oraz nasz TOP 10 najfajniejszych prezentów

A oto wierszyki świetnie nadające się na SMS na Dzień Matki 2020

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku

Za to, że dni moje tęcza malujesz dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Dla Najukochańszej Mamy

W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

Ile kwiatków w maju,

Ile szczęścia w raju,

Tyle radości i słodyczy

Kochający synek życzy.

Choć wciąż widzisz we mnie lenia

Na Dzień Matki ślę życzenia

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

Wnet nadrobię zaległości.

Ty mnie urodziłaś,

piersią wykarmiłaś,

dałaś mi swe serce

i kotlety w panierce.

Ty mnie obejmujesz

i w czółko całujesz,

kiedy jest mi źle

Za to kocham Cię.