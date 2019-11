Dziś do wrocławskiej Leśnicy przyjedzie 1500 osób. Wezwało ich wojsko (14.11.2019)

W wojsku stawić mają się wszyscy szeregowcy, którzy są przydzieleni do 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przy ulicy Trzmielowickiej we Wrocławiu. Są to osoby z różnych części województwa, które zawiadomienia otrzymały dzień wcześniej. Niewiele wiedzą na temat tego, co ich czeka poza tym, że jeśli się nie zgłoszą o czasie, wojsko powiadomi policję i prokuraturę.

Są to standardowe procedury. Prowadzimy działania mobilizacyjne, sprawdzamy stawiennictwo. Jutrzejsze ćwiczenia będą miały charakter jednodniowy. Każdy musi przyjść na wyznaczoną godzinę w ciągu dnia. Zrewidujemy stan, przeprowadzimy krótkie ćwiczenia. Wszyscy tego samego dnia wrócą do domów

- powiedział major Mieczysław Błażejewski, oficer prasowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".

Na wezwanie stawić musi się każdy, kto je otrzymał.

Jeśli ktoś ma jakieś bardzo ważne sprawy w pracy lub problemy rodzinne, może zostać zwolniony od razu po przybyciu, ale przyjechać musi. Wyjątkiem są osoby, które na przykład przebywają za granicą w pracy lub na wakacjach. Muszą one jednak usprawiedliwić swoją nieobecność w wiarygodny sposób.

Źródło: gazetawroclawska.pl