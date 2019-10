Dziś 14 ulic bez prądu. Na Krzykach i na Psim Polu (17.10.2019)

Do godz. 16 prądu może nie być przy następujących wrocławskich ulicach:

Krzyki: Traugutta od 74 do 80 parzyste, Ułańska od 24 do 48 i od 45 do 51, Wittek, Kustronia.

Psie Pole: Pola od 3 do 49 i od 2 do 40, Kasprowicza od 38 do 42 parzyste, Lenartowicza, Zelenaya, Nabielaka od 1 do 9 i od 2 do 18, Ujejskiego od 16 do 20 parzyste, pl. Obrońców Helu od 3 do 7 i od 2 do 8, Goszczyńskiego, Anczyca, Przebiśniegowa od 14 do 20 parzyste.