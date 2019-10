Dziś 13 ulic bez prądu we Wrocławiu. Nawet do godz. 16

Jak informuje spółka Tauron Dystrybucja, prąd powinien wrócić do godz. 16. Wyłączeniami objęte są następujące adresy:

Psie Pole: Asnyka 25, Karpińskiego, Wybickiego 13 i od 16 do 20, Krasickiego 12, Kasprowicza od 88 do 98 parzyste, Swojczycka od 20 do 44 parzyste, Mydlana od 1 do 5 nieparzyste.

Stabłowice: Stabłowicka dz.29/6/7, Gałowska od 15 do 35 i od 20 do 28.

Krzyki: Katowicka od 1 do 47 i od 46 do 66, Chorzowska od 19 do 67 i od 2 do 42, Gliwicka, Kołłątaja 21 i 22.

Śródmieście: Cybulskiego 12.