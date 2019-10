Dziś 13 ulic bez prądu we Wrocławiu 11.10.2019 [LISTA]

Godz. 7 – 16

Stare Miasto: Głogowska od 9 do 11 i od 8 do 28, Słubicka od 1 do 11 nieparzyste, Lubińska od 20 do 28 parzyste, Zachodnia od 26 do 34 parzyste, Zielonogórska 12.

Śródmieście: Korczaka, Olszewskiego od 46 do 60 i od 150 do 180 parzyste, Sempołowskiej od 7 do 17 i od 12 do 22, Stefczyka od 1 do 45 i od 10 do 48, Bacciarellego od 35 do 77 nieparzyste, Gersona od 43 do 47 nieparzyste, Kilińskiego od 27 do 35 nieparzyste.

Godz. 9 – 13

Krzyki: Tarnogajska od 35 do 45 nieparzyste.