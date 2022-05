Dziki na Sołtysowicach. Pojawiają się prawie codziennie, w ciągu dnia i w nocy. Mieszkańcy boją się wychodzić z domów do pracy

Problem dzików w mieście nie jest nowy. Niedawno pisaliśmy o jednym osobniku, który kręcił się po Parku Tysiąclecia. Tym razem ta kwestia pojawia się w okolicach ulic: Przejazdowej, Sołtysowickiej, Redyckiej i Wojaczka. Mieszkańcy stykają się ze zwierzętami prawie że codziennie.

- Tak naprawdę widziałam je już 2 lata temu, kiedy wracałam przed godziną 22 do domu. Szły od strony Redyckiej i skręciły w Przejazdową. Widziałam je nawet w zimie, a teraz już je spotykam średnio co drugi dzień. Ryją w ziemi i coś jedzą - opowiada p. Ewa, mieszkanka ul. Przejazdowej.

Często wychodzi wczesnym porankiem do pracy, około godziny 6 i wtedy także natrafia na te zwierzęta.

- Pochodzą po blok. Wczoraj były u mnie pod balkonem, a mieszkam na parterze. One kluczą po osiedlu. Boimy się, bo są to niebezpieczne zwierzęta i to duże osobniki. Ja zawsze przed wyjściem do pracy odsłaniam rolety i sprawdzam, czy ich nie ma, żeby na nie nie wpaść - mówi p. Ewa.