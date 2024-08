Dziewięć osób utonęło na Dolnym Śląsku podczas wakacji. Przed nami upalny weekend, policja ostrzega: uważajcie nad wodą

Ciało mężczyzny wyłowiono z kąpieliska przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu

- Ratownicy ze sprzętem do poszukiwań pod wodą szukali mężczyzny w miejscu, które wskazał pies tropiący. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego użyli także sonaru holowanego. Z dużą dokładnością wytypowali miejsce, gdzie może przebywać osoba. Policjanci prowadzili poszukiwania z użyciem drona, a strażacy drona z termowizją. Działania zakończono ok. godz. 21.00 przed zapadnięciem zmroku - tłumaczą woprowcy.

Nurkowie szukali mężczyzny od wtorku, 20 sierpnia. Jak informują służby, przed godziną 18:00 na wniosek Komisariatu Wodnego Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podjęła akcję poszukiwawczą, która według relacji świadków mogła utonąć w zbiorniku przy ul. Królewieckiej.

Okoliczności jego śmierci badają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu i apelują o rozwagę i rozsądek nad wodą. Jak mówi nam podkomisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, tylko podczas tegorocznych wakacji na Dolnym Śląsku utonęło aż dziewięć osób. Podczas weekendu tragedia rozegrała się nad jeziorem Bajkał koło Wrocławia, gdzie wypoczywała grupa znajomych. Utonęła 22-latka i 31-latek z Ukrainy, którzy weszli do wody i już nie wrócili na brzeg.