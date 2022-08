Dzień Piwowara 2022 we Wrocławiu. Zobacz jak obchodzi się go we wrocławskich browarach Nadia Szagdaj

We Wrocławiu wciąż przybywa manufaktur piwnych. Każda z nich zaserwuje dziś wieczorem chłodne, mieniące się w słońcu piwo. Sprawdźcie czy któraś jest w Waszej okolicy. Tomasz Hołod

Międzynarodowy Dzień Piwowara to we Wrocławiu już nie tylko święto miłośników chmielonych specjałów, ale także, jak sama nazwa wskazuje, ich twórców. A tych kilku we Wrocławiu jest. Zobacz, co proponują na ten szczególny piątek i gdzie wypijesz kraftowe fantazje warzelników z Wrocławia.