Dzień Kobiet w Starym Klasztorze! Koncert Mizia & Mizia Tribute to Nalepa i wyjątkowe menu restauracyjne. KONKURS

To już tradycja, że Mizia & Mizia Blues Band w rocznicę śmierci ojca polskiego bluesa, Tadeusza Nalepy zagra koncert z jego utworami. Nie zabraknie największych przebojów zespołu Breakout takich jak Pomaluj moje sny, Co stało się kwiatom czy Gdybym był wichrem, a dodatkową atrakcją będzie garść utworów Alvina Lee z Ten Years After, który także zmarł na początku marca.

Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy Dzień Kobiet do Starego Klasztoru 8 marca o godz. 19.30

Bilety w cenie 20 zł dostępne w Starym Klasztorze

rezerwacja: bilety@o2.pl

Uwaga:

Kasa będzie czynna w godz 18.00 – 21.00 w dniach, w których obywają się koncerty w Starym Klasztorze

(tu wykaz koncertów: http://staryklasztor.com.pl/koncerty/)

KONKURS!

Do wygrania 2 podwójne zaproszenia na koncert! Odpowiedz na pytanie w jaki sposób będziecie celebrować Dzień Kobiet?

Odpowiedzi można wysyłać do 5 marca 2020 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.