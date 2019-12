Dzban to przeszłość, teraz rządzi alternatywka! [MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2019]

Tradycją stał się już konkurs PWN na Młodzieżowe Słowo Roku. Ostatnio tytuł ten przypadał wyrazom: sztos, xd i dzban. Tym razem zwyciężyła alternatywka, a tuż za nią w rankingu znalazły się: jesieniara i eluwina.

Co to jest alternetywka?

Według definicji to „dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach". To właśnie to słowo było zgłaszane najczęściej za pośrednictwem formularza na stronie wydawnictwa.

Co to jest jesieniara?

O miano Młodzieżowego Słowa Roku 2019 walczyła też jesieniara, czyli osoba, która uwielbia jesień i wszystko, co z nią związane. Kiedy za oknem pogoda szaleje, jesieniary zakładają grube wełniane skarpety, robią kakao z piankami i wskakują z książką pod koc, koniecznie zapalając wcześniej kilka świeczek dla klimatu. Kiedy jesieniara musi wyjść z domu, owija się grubym szalem albo kocem, zakłada wełniane rękawiczki, ciepłe botki i cieszy się z pożółkłych liści i kasztanów leżących na chodnikach, a po drodze wpada do Starbucksa po Pumpkin Spice Latte.