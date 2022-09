Dynie w Ligocie Małej symbolem jesieni (ZDJĘCIA) Karolina Jurek-Bugla

Po dynie do lokalnych rolników zjeżdżają ludzie z całej Polski. - Widzimy znajome twarze, ale i przyjezdnych z różnych stron Polski - słyszymy od kupców. Cena dyni zależy od rodzaju. Ozdobną kupimy już od 2 zł. Karolina Jurek-Bugla Zobacz galerię (17 zdjęć)

Ligota Mała dyniami stoi. Od lat podoleśnicka miejscowość od końca września do późnej jesieni zamienia się w iście dyniowe zagłębie. Gospodarze zwożą dorodne warzywa z pól i...sprzedają je przed swoimi posesjami. Jest do wyboru, do koloru. Sami zobaczcie!