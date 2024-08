Dwie wieże w lesie nieopodal dworca, w regionie są ich dziesiątki. Kiedyś bez nich nie byłoby podróży, dziś niszczeją - zdjęcia

Dwie ceglane wieże w lesie niedaleko dworca kolejowego w Wałbrzychu

Dwie wieże stoją pomiędzy drzewami, blisko siebie tuż za lokomotywownią wachlarzową przy stacja kolejowej Wałbrzych Główny. Na mapie, w linii prostej wydają się być dosłownie o krok, jednak, by do nich dotrzeć, trzeba powoli ominąć torowisko.

Kolejowe wieże ciśnień - czemu służyły i jak wiele ich jest na Dolnym Śląsku?

Wieże ciśnień to budynki znane nie tylko z Dolnego Śląska, ani Polski. Takie gmachy w formie wieży, budowanej najczęściej w stylu neogotyckim, pomagały w zaopatrywaniu w wodę, na którą zbiornik znajdował się na ich szczycie. Wieże dzięki prawom fizyki (naczynia połączone) pomagały w ustabilizowaniu i utrzymaniu ciśnienia w wodociągach. Takich wież przed laty było mnóstwo i wpisały się w krajobraz miast, stanowią ich ozdobę (jak te we Wrocławiu) a nawet jak ta w Ełku stały się symbolem miejscowości. Ich działanie było podobne, a dzielone są na te:

typowe wodociągowe ,

, zakładowe (np. należały do kopalń, więzień, szpitali, pałaców i innych)

(np. należały do kopalń, więzień, szpitali, pałaców i innych) osobną ich kategorię stanową te kolejowe.

Do tej ostatniej kategorii przypisać można dwie wieże w Wałbrzychu w dzielnicy Podgórze. Takie wieże ciśnień ustawiano przy stacjach kolejowych, w tym przy ich parowozowniach, by pomagały w napełnianiu wodą parowozów. Stalowe olbrzymy potrzebowały regularnego zasilania nowym zapasem węgla oraz uzupełniania w nich wody. Jako że na Podgórzu przy stacji Wałbrzych Główny istniała szeroko rozbudowana infrastruktura do uzupełniania zapasu "paliwa" w parowozach, a także ich serwisu po większe naprawy, to takie zbiorniki były tu niezbędne.